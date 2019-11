Genoa | Criscito | “Thiago Motta era mio compagno | è strano adesso chiamarlo mister”

Genoa : Criscito e Favilli sono pronti - per Sturaro calvario quasi finito : La sosta arriva nel momento giusto per il Genoa. I rossoblu in queste due settimane recupereranno alcune pedine importanti e soprattutto cercheranno le soluzioni per uscire dalla crisi. Il punto di Napoli è sicuramente un ottimo inizio ma serve un’accelerata per togliersi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Il Grifone al momento è terzultimo a nove punti, una situazione di estremo pericolo figlia dei pessimi risultati degli ultimi ...

Genoa - verso Napoli in piena emergenza : Romero a rischio - Criscito e Kouamé out : Napoli-Genoa è già uno snodo importante per il Grifone. Serve un’impresa per risollevare una classifica che ad oggi vede i rossoblu penultimi con soli 8 punti. L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina è stato salutato dal successo con il Brescia a cui però sono seguite le sconfitte con Juventus e Udinese. Insomma il brasiliano ancora non è riuscito a dare il cambio di marcia e di sicuro il calendario non lo aiuterà. La prossima gara, infatti, ...

Genoa - infortunio Criscito : il report medico sulle condizioni del difensore rossoblù : Il capitano del Genoa ha riportato un serio infortunio muscolare nel corso del match con il Milan, oggi il club rossoblù ha diramato l’esito degli esami Si profila un lungo stop per Mimmo Criscito, uscito anzitempo nel corso del match tra Genoa e Milan di sabato scorso, terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-2. LaPresse/Tano Pecoraro Il capitano del ‘Grifone‘ è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato ...

Infortunio Criscito - si fa male il capitano del Genoa : Infortunio Criscito – Molto sfortunato il capitano del Genoa, la sua partita dura solo 10 minuti. Possibile problema muscolare per lui, che andando a contrastare Suso lamenta subito un problema chiedendo il cambio. Al suo posto entra Biraschi.L'articolo Infortunio Criscito, si fa male il capitano del Genoa sembra essere il primo su CalcioWeb.