Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 20 novembre 2019) La crisi non è ancora risolta, la pausa per le Nazionali ha sicuramente aiutato a stemperare gli animi, ma adesso ci sono Milan e Liverpool, due sfide decisive per la situazione del. Alex, scrive oggi ladello Sport è pronto a tornare a difendere la porta deldopo aver finalmente esordito in Nazionale. Il portiere friulano sa bene che per riuscire a strappare il posto a Donnarumma e conquistare qualche presenza a Euro2020 la strada passa per le sue prestazione con il. Non è certo solo questa la sua motivazione per far bene, ma sicuramente aiuta “Nemmeno quel tiraccio dell’armeno Babayan ha potuto rovinargli quel momento tanto atteso dell’esordio con la Nazionale maggiore. Alexse l’è gustato a Palermo e questo premio che Roberto Mancini gli ha voluto dare diventa uno stimolo ancora maggiore. «Perché io all’Europeo voglio andare e per ...

napolista : Gazzetta: #Meret concentrato su come debba riprendersi in fretta il #Napoli in campionato - ilNapolista - Gazzetta_it : #Milan - #Napoli: la sfida degli anni Venti tra #Donnarumma e #Meret, numeri 1 nati - news24_napoli : GAZZETTA – Napoli, Meret è scosso dagli ultimi avvenimenti! Silenzio… -