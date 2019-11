Coppa Davis 2019 | Rafael Nadal vince in scioltezza contro Borna Gojo e regalando i quarti

LIVE Italia-USA - Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Fognini-Opelka 6-4 - 6-7 - si va al terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fognini-Opelka 7-6, 6-7. 4-7 Fognini si è innervosito come suo solito e mette inspiegabilmente fuori un diritto in uscita dal servizio. Si va al terzo set. 4-6 Servizio vincente di Fognini. 3-6 NOOOOOOO!! Fognini domina lo scambio, fa fare il tergicristallo ad Opelka, poi mette fuori un comodo diritto ad incrociare. E spacca la racchetta. Qui la partita potrebbe cambiare, purtroppo. 3-5 Grande ...

20.52: Spagna-CROAZIA 6-4, 2-0 Tutto facile per Nadal che tiene il game a 0 20.51 BELGIO-Australia 2-6, 1-0 Darcis tiene il servizio 20.50: Spagna-CROAZIA 6-4, 1-0 Arriva subito il break a favore di Nadal che ha conquistato 4 games consecutivi 20.49: Italia-USA 6-4 Fognini si aggiudica il primo set con qualche patema ma si salva con un gran servizio

Coppa Davis 2019 - l’Italia si qualifica ai quarti di finale se… Gli azzurri devono battere gli USA e sperare : tutte le combinazioni : L’Italia è attesa da una serata da brividi alla Caja Magica di Madrid, gli azzurri affronteranno gli USA nel secondo incontro della fase a gironi della Coppa Davis e sono obbligati a vincere per sperare di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione tennistica per squadre. La nostra Nazionale, reduce dalla sconfitta contro il Canada per 2-1, deve imporsi a tutti i costi contro gli americani per coltivare ancora il sogno di ...

Coppa Davis 2019 : Andy Murray col brivido - vince la Gran Bretagna. Serbia e Germania battono 3-0 Giappone e Argentina : Finisce in modo ufficiale poco dopo le 19:30 (ora di Madrid) la prima parte della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019, che offre già alcuni verdetti di eliminazione ed altri che guidano verso scontri diretti decisivi. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Serbia-Giappone 3-0 (Gruppo C) Il compito più semplice della giornata è quello della Serbia, che si mette in diretta competizione con la Francia per il primato nel girone ed ...

19.44: La Gran Bretagna supera 2-1 l'Olanda e ora si giocherà il passaggio del turno con Kazakhistan 19.43: GBR-OLANDA 8-6 Quattro punti consecutivi dei britannici che vincono il doppio 6-4, 7-6 contro l'Olanda 19.42: GBR-OLANDA 7-6 La risposta di Murray 19.41: GBR-OLANDA 6-6 Annullato con la risposta il secondo set ball olandese 19.40:

Coppa Davis – Piquè al vetriolo su Federer : “ci vede come rivali. Vi spiego perchè non si presenta” : Gerard Piquè torna a punzecchiare Roger Federer in merito al suo rifiuto di partecipare alla Coppa Davis: il leader di Kosmos parla della rivalità con la Laver Cup sponsorizzata dallo svizzero Gerard Piquè, principale promotore del tanto discusso cambiamento del format della Coppa Davis, è tornato a parlare del rifiuto di Roger Federer che, non essendosi trovato d’accordo con i cambiamenti, ha preferito snobbare la manifestazione. Il ...

Coppa Davis 2019 - Italia-USA : Fognini sfiderà Opelka - Berrettini contro Fritz. Definiti i due singolari : Fabio Fognini contro Reilly Opelka, Matteo Berrettini contro Taylor Fritz: saranno questi i due singolari di Italia-USA, match di Coppa Davis che inizierà poco dopo le ore 18.00 alla Caja Magica di Madrid. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto nella capitale spagnola, devono assolutamente vincere (possibilmente entrambi i singolari e poi il successivo doppio) per chiudere il girone alle spalle del Canada e sperare di essere tra le due ...

17.29 Gran Bretagna-Olanda:l'inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer è ancora da rimandare. 17.26 Germania-ARGENTINA: Gonzalez/Mayer 7-6 (4), 2-3 Krawietz/Mies, gara di testa per i teutonici in questo set. 17.23 Gran Bretagna-Olanda: è stato ritardato ancora di qualche minuto l'inizio del decisivo doppio J.Murray/Skupski vs. Koohlhof/Rojer. Ricordiamo che la