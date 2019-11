Republica | De Laurentiis poteva sfruttare della riunione di oggi per discutere faccia a

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) Ancelotti, “un uomo solo al comando”, scriveRepubblica Napoli, parlando dell’allenatore del Napoli. Subito dopo l’ammutinamento e di fatto, l’apertura dello stato di crisi, il presidente Deha preferito lasciare Napoli per affrontare i suoi impegni a Los Angeles. Un’assenza che ha sicuramente permesso di prendere tempo ed evitare nuovi scontri immediati e che ha lasciato Ancelotti con l’ingrato compito di portare fuori la squadra da questo momento di crisi e trovare il modo, non solo, di ricucire i rapporti tesi tra società e calciatori, ma anche di ritrovare una continuità di risultati che è mancata in questo avvio di stagione. Ma non solo, il mister dovrà anche sostituire, insieme a Cristiano Giuntoli, il presidente nell’impegno ufficiale dia Roma con la Figc, l’Aia e gli altri club di Serie A per affrontare ...

