Neonata trovata morta in una borsa a Firenze | nessun segno di violenza sul corpo

Fonte : fanpage

(Di martedì 19 novembre 2019) Non presenterebbe segni di lesioni la, partorita al nono mese di gravidanza secondo quanto emerso da un primo esame del medico legale,senza vita stamattina in unaabbandonata nelle vicinanze di un raccoglitore di farmaci a Campi Bisenzio, in provincia di. Disposta l'autopsia.

