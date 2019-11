Michael Cadeddu | Ciccio di Un medico in famiglia torna in tv | che fine aveva fatto

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 19 novembre 2019) Da attore a fantino., indimenticatoMartini della fiction di Rai 1 Unin, da tempo ha lasciato il mondo della recitazione per seguire la sua passione: i cavalli, ma per Barbara d’Urso haun’eccezione ed èto dalla Germania, dove vive con la sua dolce metà e con un figlio, per partecipare alla puntata di Live – non è la d’Urso in onda lunedì 18 novembre.: “Resterò per sempre il nipote di Lino Banfi”come detto è un fantino affermato, basti pensare al successo riportato nel 2016 in sella alla cavalla Nepal all’ippodromo di San Siro durante la Oaks d’Italia della corsa di Gruppo 2. “La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono e resterò per sempre il nipote di Lino Banfi… l’hoper tutta la vita. Ho iniziato da quando avevo 10 ...

