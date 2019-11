Il Napoli vuole blindare Fabian Ruiz con una clausola record

CorSport : il Napoli e Fabian vicini al rinnovo. De Laurentiis vuole una clausola da 180 milioni : Il Napoli e Fabian dialogano da tempo per trovare un accordo per il rinnovo che soddisfi tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si sono incontrati diverse volte e lo rifaranno ancora. Il Napoli vuole fissare per lo spagnolo una clausola da 180 milioni, trenta in più di quella su Koulibaly, per fronteggiare i continui attacchi provenienti dalla Spagna. Le indiscrezioni che circolano quasi ogni giorno su interessi di squadre spagnole per il ...

Ibrahimovic vuole l’Italia! Il Bologna manda Di Vaio in missione per battere la concorrenza di Milan e Napoli : Zlatan Ibrahimovic pronto a tornare in Italia. Il Bologna manda Di Vaio in missione negli USA, lo svedese apprezza. Il Milan si gioca la carta Raiola, il Napoli resta indietro Lasciati gli Stati Uniti, ai quali ha consigliato di tornare a vedere il baseball, visto che con la sua assenza l’MLS ha perso tutto il suo appeal, Zlatan Ibrahimovic è pronto a rimettersi in gioco. Il gigante di Malmoe non ha mai fatto mistero di voler ...

Calciomercato Napoli - Allan ha deciso : vuole andare via e preferisce la Juventus : Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e preferisce la Juventus – La situazione in casa Napoli potrebbe tornare verso la normalità dopo il tanto atteso confronto tra ADL e la squadra, con Carlo Ancelotti che si trova ancora nella difficile posizione […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato Napoli, Allan ha deciso: vuole andare via e ...

CorSport : il Napoli vuole spiegare pubblicamente l’ammutinamento : I calciatori del Napoli hanno voglia di spiegare pubblicamente cosa è successo la notte dell’ammutinamento. Vogliono chiarire, e vogliono farlo tutti insieme. Lo scrive il Corriere dello Sport. La squadra avrebbe espresso ad Ancelotti e ai dirigenti “la propria intenzione di mettere in chiaro al cospetto del presidente e della città quanto accaduto dopo il Salisburgo” I più desiderosi di spiegare sono Allan e Zielinski. Il primo è stato ...

Mercato : Marino svela il nome del top player che vuole il Napoli : Mercato: Marino svela il nome del top player che vuole il Napoli. Si tratta di un ragazzo prodigio Ultime notizie calcioMercato Napoli – Un lungo passato al Napoli, ora nelle vesti di responsabile dell’area tecnica dell’Udinese. Pierpaolo Marino è un espertissimo di Mercato e durante un suo intervento a Radio24, spiega i prossimi sviluppi e […] Leggi tutto L'articolo Mercato: Marino svela il nome del top player che vuole ...

CorSport : il Napoli vuole trattenere Mertens : Tre dei rinnovi più controversi che riguardano i calciatori del Napoli sono quelli di Allan, Mertens e Callejon. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato più volte il club per discutere un ritocco dell’ingaggio. L’ultima volta è stata settembre, tra la partita con il Liverpool e quella con il Lecce. Poi tutto si è fermato. Scrive il quotidiano sportivo: “L’occasione ...

Napoli - se De Laurentiis vuole rivalersi nei confronti dei calciatori spacca lo spogliatoio : Montefusco: Napoli, quando una società decide di portare la squadra ritiro e l’allenatore ne viene a conoscenza da una dichiarazione del presidente pubblica si crea una grande confusione Napoli DE Laurentiis ANCELOTTI — Lo scambio Hysaj-Florenzi è ipotizzabile perché Florenzi è fuori dal progetto Roma tanto quanto Hysaj è fuori dal progetto Napoli A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e ...

Hysaj - l’ag. annuncia : “La Roma lo vuole - ma se rimane il Napoli lo manderà a zero! Sull’ipotesi scambio con Florenzi…” : L’agente di Hysaj parla del futuro del suo assistito Mario Giuffredi, agente del terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo ...

Il Messaggero : Ibrahimovic si offre al Napoli. Vuole 3-4 milioni per sei mesi : Tutti sognano Zlatan Ibrahimovic. Il Bologna tratta ormai da giorni, complice l’amicizia che lega Ibra a Mihajlovic. Lo sogna anche il Milan, a cui la sua esperienza farebbe comodo in un momento non troppo felice. Ieri lo svedese ha salutato i Los Angeles Galaxy con un tweet. Ha scritto: “Sono arrivato, ho visto, ho conquistato. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi del Galaxy: volevate Zlatan, ...

CorMez : Milik vuole 3 - 5 milioni per ingaggio. Il Napoli si avvicina alla sua richiesta : Il rinnovo di Milik con il Napoli si avvicina. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i suoi agenti sono al lavoro con la dirigenza del club di De Laurentiis e avrebbero quasi trovato una quadra. Scrive il quotidiano: “Gli agenti di Milik hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro per l’ingaggio, negli ultimi colloqui con il suo entourage il Napoli si è avvicinato molto alle sue richieste”. Ci sono dunque buone ...

Lo sceicco Al-Thani vuole il Napoli! Offerta da mezzo miliardo : il proprietario del PSG tenta De Laurentiis : Dall’Inghilterra arriva un clamoroso rumor di mercato: lo sceicco Al-Thani, già proprietario del PSG, sarebbe pronto ad offrire oltre mezzo miliardo per rilevare il Napoli da De Laurentiis L’ambiente Napoli non sta vivendo il suo momento migliore. Dopo la crisi di prestazioni e risultati, l’ammutinamento dei giocatori contrari al ritiro e alcuni episodi di criminali che hanno fatto allontanare le mogli di alcuni titolarissimi, la ...

Di nuovo il Daily Mail. E di nuovo lo sceicco che vuole il Napoli. Con tanto di intervista ad Angelo Pisani : Il titolone è che il Napoli avrebbe – così dice di sapere il Daily Mail – ricevuto un’offerta di 560 milioni per l’acquisto del Napoli. Offerta che sarebbe – il condizionale è d’obbligo – stata presentata dalla famiglia qatariota Al-Thani. È piuttosto strano che improvvisamente tornino notizie su un’ipotetica vendita del Napoli. L’altro giorno, lo stesso Daily Mail – improvvisamente ...

