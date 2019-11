I segreti di Tik Tok

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Giorgio Coluccia Viaggio nell'universo oscuro e «oscurato» del social cinese più in voga del momento Barcellona Niente nome e cognome, nessuna generalità o altri «indizi». Il viaggio nell'universo oscuro, e oscurato, di Tik Tok inizia con Chiara, nome di pura fantasia, che si è trasferita a Barcellona per cercare lavoro e da qualche mese si ritrova dietro le quinte del social più in voga del momento. È una Content Moderator, una presenza ignota dall'altra parte del monitor. Non si palesa mai, se non inviando dei push, degli avvertimenti per gli utenti che non rispettano le regole dei video, oppure chiudendo le dirette nei casi più gravi. Assieme al contratto, ha firmato un accordo di riservatezza con l'azienda, un impegno a non rivelare i dettagli della sua occupazione e tutto ciò che ruota attorno ai padroni del colosso cinese. «Questo social ha una contraddizione di fondo ...