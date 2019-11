Attacco trasversale a Conte | “No trattative all’oscuro di Parlamento sul Mes”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 19 novembre 2019) Tutti contro il premier Giuseppe, sul cosiddetto Fondo salva Stati (Mes). I primi a scendere in campo i Cinquestelle che chiedono al capo politico, Luigi Di maio, al Capo Politico di far convocare un vertice di maggioranza, perche' sul Mes noi non siamo d'accordo". "Ilaveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio- dicono i pentastellati -. La discussione sul Mes deve essere trasparente, ilnon puo' essere tenuto all'oscuro dei progressi nella trattativa e non e' accettabile alcuna riforma peggiorativa del Mes, ad esempio prevedendo che l'aiuto sia condizionato al ricatto di riforme strutturali che di fatto porterebbero ad un commissariamento degli Stati in difficolta'. Oggi e' chiaro, invece, che la riforma del Mes sta andando proprio nella direzione che ilvoleva scongiurare. Chiediamo al Capo Politico di far convocare un ...