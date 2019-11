Papa vola in Giappone da 23 a 26 novembre | arma nucleare è immorale

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – “Usare le armi nucleari e’”. E’ il monito del, contenuto nel videomessaggio in spagnolo realizzato in vista del viaggio in, in programma dal 23 al 26. “Insieme a voi prego perche’ il potere distruttivo delle armi nucleari non torni a scatenarsi mai piu’ nella storia dell’umanita’”, l’appello di Francesco, che ha proseguito: “confido che la mia visita vi incoraggi nel cammino del rispetto mutuo e dell’incontro che conduce a una pace sicura e che dura nel tempo, che non torna indietro”, l’auspicio per la seconda tappa del suo 32esimo viaggio apostolico, la cui partenza e’ prevista domani per la prima tappa in Thailandia. “La pace ha questo di bello, che quando e’ reale non si indietreggia: la si difende con i denti”, ...

