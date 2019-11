MotoGp – Aleix Espargaro stronca Zarco | “poco professionale! Mio fratello Pol merita la

Fonte : sportfair

(Di lunedì 18 novembre 2019)rivolge un duro attacco nei confronti di Johann: il pilota spagnolo spiega che l’ex KTM nondi sedersi su una moto Honda In attesa che Honda comunichi la sua decisione ufficiale sul pilota che prenderà il posto di Jorge Lorenzo per la prossima stagione, Johannresta ancora in bilico: il pilota francese spera in una chiamata dalla casa giapponese, o altrimenti si è detto pronto a ‘retrocedere’ in Moto2, snobbando la proposta Avintia. Eppure c’è chi crede chenon meriti la chiamata di Honda.ad esempio, ha speso parole dure nei confronti dell’ex pilota KTM: “molti dicono chesi meriti questa moto, ma per me non è così. Se lalui, mio(Pol, compagno di squadra del francese in KTM, ndr) ladieci volte di più. Se sarà Alex Marquez ad andare in Honda sarà perfetto, perché ...

corsedimoto : MOTOGP - Aleix Espargarò critica l'atteggiamento di Johann Zarco, che prima ha lasciato KTM e poi rifiutato Avintia… - reveladormusic : RT @elenaisardo: @Rins42 @polespargaro Parrilla #MotoGP: 13. Zarco 14. Pirro 15. Aleix 16. Lorenzo 17. Kallio 18. Rabat 19. Lecuona 20. Ian… - Plusmoto : Final Q1 Rins, Pol Espargaró, Zarco, Pirro, Aleix, Lorenzo, Kallio, Rabat, Lecuona, Iannone, Abraham, Syahrin #MotoGP #ValenciaGP -