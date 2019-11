La Cassazione decide sulla madre di Loris a 5 anni dal delitto

Fonte : agi

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sarà una giornata cruciale, quella di giovedì prossimo, per Veronica Panarello, la donna accusata di aver ucciso nel 2014 il figlioletto di 8Stival. La prima sezione penale della, il 21 novembre, è chiamata infatti are se confermare o meno la condanna a 30di reclusione inflitta all'imputata dalla Corte d'assise d'appello di Catania nell'estate dello scorso anno. Una pena pesante, disposta già in primo grado dal gup di Ragusa, contro la quale Veronica Panarello si è sempre battuta e continua a farlo con il ricorso depositato nei mesi scorsi al 'Palazzaccio' dalla sua difesa: dieci punti in cui si rileva "l'illogicità" della sentenza di secondo grado, a partire dalla ricostruzione del. I fatti risalgono al 29 novembre 2014, quando Veronica Panarello denunciò la scomparsa del figlioa Santa Croce Camerina, in ...

