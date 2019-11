Italia ‘forza 9’ ma non è record assoluto | tutti i precedenti e le imprese di Mancini

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Dieci su dieci per l’, altra prestazione convincente per la squadra di Robertoche ha dominato in lungo ed in largo anche contro l’Armenia. La partita non è stata mai in discussione, il risultato di 9-1 non lascia infatti dubbi sull’andamento dell’incontro, gli azzurri hanno vinto in scioltezza contro una squadra comunque buona ed in lotta fino a qualche giornata fa per la qualificazione.sopra le righe per l’in particolar modo doppiette per Zaniolo ed Immobile, le altre reti sono state messe a segno di Barella, Romagnoli, Jorginho su calcio di rigore, Orsolini e Chiesa. L’adesso si candida ad essere sempre più protagonista al prossimo europeo, il Ctè riuscito a risollevare la squadra dopo la debacle della mancata qualificazione al Mondiale e conquistato una serie di. L’ha ottenuto ...

