Crotone | traffico illegale di beni archeologici dalla Calabria all’estero | 23 arresti in

(Di lunedì 18 novembre 2019) Recuperavanoda scavi clandestini inper poi venderli illegalmente oltre confine. A smantellare ilillecito di una holding criminale sono stati i carabinieri del comando tutela patrimonio culturale che lunedì mattina hanno eseguito 23 misure cautelari in un’operazione che ha coinvolto oltre all’Italia anche Germania, Francia, Serbia e Regno Unito. Sono 123 in tutto le persone indagate nell’inchiesta coordinata della Procura di, di cui 4 residenti all’estero. Le indagini dei militari, scattate nel 2017 e che ha visto anche il coinvolgimento di Europol ed Eurojust, hanno permesso di recuperare repertiper un valore di oltre un milione di euro in tutta Europa. L'articolodiall’estero: 23in tutta Europa proviene da Il Fatto Quotidiano.

