Conte: tasse scese,devono calare ancora

"Sto lavorando con il ministro dell'Economia per ridurredi più le,come ad esempio quella sulle auto aziendali". Lo dice il premier,in un colloquio col Corriere della Sera. "Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato". "Dopo gli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi,non accetto che si parli di una manovra che aumenta le. La pressione fisceale non è aumentata".(Di lunedì 18 novembre 2019)