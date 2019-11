Fonte : romadailynews

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – “Situazione difficile pere in tutto il Municipio X, il maltempo di questi giorni ha causato ingenti danni provocando forti mareggiate che hanno distrutto gli stabilimenti e provocato l’erosione di porzioni di spiagge per lunghi tratti di costa; e le condizioni climatiche non accennano a migliorare nelle prossime ore. L’area e’ ale molte strutture balneari sono state letteralmente inghiottite dal mare. Un duro colpo alle attivita’ turistico-ricettive, all’economia locale che apre molti interrogativi sui mancati interventi strutturali per il contenimento dell’erosione marina e sull’assenza di una visione di sviluppo per il Litorale lidense”. Cosi’ in una nota Davide, coordinatore di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo nell’Assemblea capitolina. “Ho pertanto richiesto alla ...

romadailynews : Bordoni: Raggi deve chiedere stato calamità, #Ostia è al collasso: #Roma – “Situazione… - Frances28064898 : RT @leggoit: Roma, litorale in ginocchio. Bordoni(FI): «Allarme erosione la Raggi valuti la richiesta di calamità naturale per Ostia» https… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Roma, litorale in ginocchio. Bordoni(FI): «Allarme erosione la Raggi valuti la richiesta di calamità naturale per Ostia» https… -