Zingaretti | “Da Pd serietà | no bandierine” E il governo continua a litigare | ora è

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) E' successo raramente di vedere Nicolaalzare il tono della voce, accalorarsi. Lo fa alla chiusura della tre giorni del Pd a Bologna per difendere l'identità del partito, il suo essere "utile" al Paese, al servizio per un "riscatto" dagli "umori neri" che ne stanno inquinando la vita o, per dirla con le parole di Gentiloni, in difesa di quella "democrazia liberale che è la vera posta del gioco". "Ci vuolese vogliamo cambiare l'Italia, non comizi. Ecco quindi chi siamo noi", attacca il segretario. Un passaggio prima, del suo discorso, è ancora più duro: "Chi combatte il Pd per rosicare qualche consenso scava la fossa per se stesso e per tutto il centrosinistra italiano". "Nessuno si illuda - rilancia senza mai nominare, nemmeno per sbaglio, Matteo Renzi, autore dell'ultima scissione - il Pd rimane il pilastro di ogni risposta alla destra". Dunque, il Pd chiude la ...

AnnalisaChirico : L’Ilva chiude, sotto il fuoco concentrico di 2 procure e con un governo che non riesce a fare neanche un decreto le… - AnnalisaChirico : Forse io non capisco ma mentre l’Italia rischia di perdere la principale acciaieria, 20k posti di lavoro, Zingarett… - TgLa7 : M5S: Zingaretti,ribadiamo scelta sperimentare alleanze. Ci vuole tempo, ma fondamenti condivisi da calare in territori -