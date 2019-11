Maltempo | chiusa per neve la SS659 “delle Valli Antigorio e Formazza”

Maltempo su tutta Italia - la diretta : chiusa l'autostrada. Allerta fiumi - centinaia evacuati in Toscana. A Venezia sale la marea : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo : chiusa A22 del Brennero tra Bressanone e Vipiteno : In entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno, sulla A22 del Brennero, è stata disposta la chiusura al traffico per motivi di sicurezza. La decisione è legata alla forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull’arteria. L’entrata di Bressanone in direzione nord e l’entrata di Vipiteno in direzione sud sono chiuse al traffico. Tra Bolzano Nord e il Brennero nevica, e le corsie sono innevate. L'articolo Maltempo: chiusa ...

Il Maltempo flagella l'Italia : valanga in Trentino - a Roma cadono alberi. Chiusa l'Autobrennero : Il Maltempo continua a creare disagi in tutta Italia. Oltre al caso di Venezia, anche le altre regioni soffrono gli effetti di temporali e pioggie senza controllo: in Toscana l’Arno continua a salire, una valanga ha danneggiato case in Alto Adige, nella Capitale il forte vento sta abbattendo gli alberi. L’autostrada del Brennero è stata Chiusa in entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno per motivi di sicurezza. ...

Maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

Maltempo su tutta Italia - la diretta : Toscana - allerta fiumi e 23 famiglie evacuate. Chiusa l'autostrada del Brennero : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

Maltempo Veneto - Anas : “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” : Sulla strada statale 52 “Carnica” è provvisoriamente chiuso il tratto dal km 102,400 (località Valgrande) al km 110,200 (Passo Monte Croce), nel territorio di Comelico Superiore, in provincia di Belluno, a causa della neve e del pericolo della caduta di alcuni alberi. Le squadre Anas sono al lavoro per la riapertura in sicurezza della statale. L'articolo Maltempo Veneto, Anas: “Statale 52 Carnica chiusa in Comenico per neve” sembra ...

Maltempo Aosta : chiusa strada Valsavarenche da Eau Rousse : Dopo l’abbondante nevicata delle ultime ore il sindaco di Valsavarenche ha emesso ordinanza di chiusura totale al traffico della strada regionale n.23 della Valsavarenche da localita’ Eau Rousse a localita’ Le Pont. L'articolo Maltempo Aosta: chiusa strada Valsavarenche da Eau Rousse sembra essere il primo su Meteo Web.

Venezia - chiusa Piazza San Marco per la marea<br>Il Maltempo torna anche in Liguria : AGGIORNAMENTO 10:45 - Piazza San Marco, abbondantemente allagata, è stata chiusa per decisione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro quando ancora si attende il picco della marea che potrebbe raggiungere i 160 cm verso le 11:20. Sospesi tutti i collegamenti sul Canal Grande. Intanto il maltempo torna a colpire la Liguria con forti piogge, frane e smottamenti. Nel capoluogo Genova una tempesta di fulmini ha provocato diversi ...

Acqua alta a Venezia : Biennale chiusa per Maltempo - ma riapre domani : Riaprirà domani la Biennale d’Arte di Venezia che oggi è rimasta chiusa, spiegano all’Adnkronos dalla direzione, per “piccoli guasti”. L’impatto sulla Biennale è stato in realtà contenuto visto che “le sedi, sia i Giardini sia l’Arsenale, sono abbastanza ‘alti’“, ed a concorrere alla scelta di tenere chiuse le strutture oggi anche la considerazione che “nella giornata gli ...

Maltempo Sicilia - tromba d’aria a Licata : tetti scoperchiati e danni - strada chiusa : Una tromba d’aria ha creato il panico, oggi pomeriggio a Licata, grosso centro dell’agrigentino. Da ore piove a dirotto e le strade principali della città sono totalmente allagate con grossi disagi per i cittadini e gli automobilisti. Diversi tetti scoperchiati, come quello del noto ristorante ‘Logico’ vicino al porto turistico. E diverse abitazioni allagate. Molta paura tra gli abitanti. I vigili del fuoco in azione, al ...

Maltempo Sicilia - fango sulla strada : chiusa la SS288 nel Catanese : chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 288 ‘di Aidone’, all’altezza del comune di Ramacca, nel Catanese, a causa del fango e dei detriti che con il Maltempo si Sono riversati sulla strada. Sul posto forze dell’ordine e personale Anas sono a lavoro per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo Maltempo Sicilia, fango sulla ...

Maltempo a Roma - allagamenti e metropolitana chiusa : traffico in tilt. FOTO : Nella capitale alberi crollati e danni a cantine, garage, negozi e abitazioni al piano terra. Code e rallentamenti per la chiusura di un tratto della tangenziale Est. Inagibile la stazione della metropolitana Manzoni. Soccorse 4 persone bloccate in auto dall’acqua