Julie Andrews | Volevano drogarmi per vedere cosa fa Mary Poppins strafatta

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Sandra Rondini L'attrice, nella sua autobiografia, ha raccontato dell'episodio surreale capitatole a una festa a Hollywood quando lacostringere a sniffare coca per potersi divertire adrogata e capace di chissà che. Fu il marito Blake Edwards a salvarla, portandola a casa Come riportato dal Daily Mail, auna volta successe di essere invitata col marito Blake Edwards a una festa a Hollywood dove i padroni di casa cercarono di costringerla a forza a prendere della cocaina perché “assolutamentecom’erada drogata". Nella sua autobiografia “Home Work: A Memoir of My Hollywood Years”, l'attrice 84enne ha rivelato che al suo defunto marito quella stessa sera fu offerta ogni tipo di droga, e tutta di alta qualità, mentre entrambi erano ospiti nel 1971 di un party a casa di "un agente di Hollywood molto ...

quelnabbodiTOP : Penso che Julie Andrews sia una delle donne più belle al mondo ?? - fighen : @Mildundleise non si può non innamorarsi di Julie Andrews in quel film - bubinoblog : @CorneliaHale94 @cheTVfa @maxtv_max @marko_maffei @darkap89 Film del 2015 (che pare più una buon fiction), remake d… -