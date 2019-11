Protesta in nome di Guaidò a Caracas

In strada amigliaia di sostenitori del leader di opposizione venezuelanoper chiedere le dimissioni del presidente socialista Maduro, mentre il capo dello Stato teneva un comizio in un'altra parte della città. I manifestanti proportavano bandiere e striscioni su cui si leggevano slogan come 'Maduro fuori','Segui l'esempio della Bolivia',un riferimento alle dimissioni di Morales dalla presidenza della Bolivia a seguito delle accuse di brogli elettorali e dopo che l'esercito gli ha ritirato l'appoggio.(Di domenica 17 novembre 2019)