Non possiamo concepire i vivi senza i morti Ed è questo ad animare Cristina Cary

Ex Ilva - Barbagallo : “Causa a Mittal? Non ci saranno più i posti di lavoro. Non possiamo essere complici di questa nefandezza” : “questa storia che faremo una grande causa alla società mi preoccupa, perché quando finirà la causa non avremo più un tessuto produttivo industriale nel nostro Paese. Ieri sera abbiamo chiesto di impegnarsi per farci confrontare con la proprietà, visto che l’AD ha solo l’ordine di chiudere. Noi non possiamo renderci complici di questa nefandezza. La più grande azienda siderurgica d’Europa. Ho avuto modo di notare che ...

Cannabis - la disobbedienza civile dei pazienti : “Non possiamo più aspettare - ora la coltiviamo noi” : I pazienti di Cannabis Cura Sicilia dopo aver aspettato per anni una risposta dalle istituzioni affinché rimborsino anche in Sicilia la Cannabis medica, lanciano una disobbedienza civile: "Siamo costretti ad essere dei disobbedienti, dei criminali colpevoli di coltivare Cannabis senza essere autorizzati, perché lo Stato e le Regioni ignorano da anni il nostro grido d’aiuto"Continua a leggere

Atalanta - Percassi spegne il sogno Ibrahimovic : “siamo poveretti - Non possiamo permettercelo” : Il presidente dell’Atalanta ha parlato del momento che sta vivendo il club e di mercato, spegnendo le voci su Ibrahimovic L’Atalanta non si iscrive alla corsa per Ibrahimovic, il club nerazzurro non ha i fondi per poter arrivare all’attaccante svedese, in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy. Lapresse A confermarlo è il presidente Antonio Percassi, intervenuto a margine dell’inaugurazione ...

Sicilia : Coldiretti - 'Non possiamo perdere risorse europee - agricoltura deve tornare al centro' (2) : (Adnkronos) - Coldiretti oggi torna in piazza per chiedere alla Regione "di rimettere al centro l'agricoltura". Viabilità, acqua, risorse europee, i temi principali che l'associazione porterà all'attenzione del governo Musumeci. "L'anno scorso, il 28 giugno, abbiamo fatto una manifestazione - ricord

Sicilia : Coldiretti - 'Non possiamo perdere risorse europee - agricoltura deve tornare al centro' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - "Rischiare di perdere più di 150 milioni di euro di misure del Psr mi sembra un peccato in quest'isola che ha bisogno di tante risorse. Abbiamo tempo fino al 31 dicembre per poter rendicontare gran parte della spesa e i numeri oggi non sono positivi. Preventiviamo una

Italia - Acerbi : “in Bosnia Non possiamo fare brutte figure” : In conferenza stampa a Coverciano, Francesco Acerbi ha analizzato le prossime sfide dell’Italia contro Bosnia e Armenia. La Nazionale azzurra ha già staccato in ogni caso il pass per Euro 2020. Ecco le parole del difensore della Lazio alle domande dei giornalisti presenti: “in Bosnia sarà dura, in uno stadio dalle piccole dimensioni. Loro hanno giocatori forti, non sono passati ma hanno gli spareggi di Nation League. Sarà ...

Sala risponde a Provenzano : «A Milano la metà delle multinazionali. Non possiamo cacciarle» : Il sindaco della metropoli sottolinea l’attrattività di Milano, ma ammette che serve cercare formule per allargare il loro raggio di azione anche altrove. Osservatorio Assolombarda: tra il 2024 e il 2018 crescita doppia rispetto alla media nazionale

F1 - Sebastian Vettel contrario alla regola del casco unico : “È una m…a - Non possiamo esprimerci” : Il casco è uno degli oggetti più importanti per un pilota, oltre a essere un irrinunciabile strumento per la sicurezza è anche un mezzo per esprimere tutta la propria personalità. I piloti sono soliti cambiare la colorazione dell’elmetto più volte nel corso della stagione, ma non in Formula Uno dove la FIA ha imposto un regolamento secondo la quale i caschi devono mantenere sostanzialmente la stessa decorazione nel corso della stagione per ...

Ilva - Mattarella teme l’effetto domino sulle imprese italiane : “Non possiamo permettercelo” : Ieri il premier Conte ha incontrato Mattarella al Quirinale per informarlo sullo stato dei negoziati con ArcelorMittal sul dossier dell'acciaieria di Taranto. Il Capo dello Stato si è detto preoccupato per il rischio occupazionale. Quindi ha lanciato un appello al governo: "Dovete sbrigarvi a risolvere la crisi dell’Ilva. Trovate il modo di uscirne in fretta, tenendo insieme il problema dell’occupazione e quello della continuità ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Atalanta-Manchester City - Gasperini : “Non possiamo più sbagliare. Sarei contento anche per l’Europa League” : “Abbiamo ancora qualche chance, Sarei contentissimo anche per l’Europa League. Non possiamo più sbagliare, ma a questo punto subentra un po’ di rammarico. Abbiamo fatto male con la Dinamo, tra la partita di oggi e quella con lo Shakhtar meritavamo qualcosa in più“. Così Gian Piero Gasperini parla dopo il primo storico punto dell’Atalanta in Champions League, arrivato con l’1-1 contro il Manchester City a ...

Inter - Conte : “Non possiamo giocare in queste condizioni - che qualche dirigente venga a dirmi qualcosa” : “Non me la sento di commentare il secondo tempo. Ci sarebbero troppi alibi e troppe attenuanti da tirare fuori. Spero solamente che questo tipo di partite facciano capire alcune cose a chi le deve capire. Che venisse qualche dirigente a dire qualcosa. Qui si è programmato all’inizio e si poteva programmare un po’ meglio, ma va bene così. Ce ne faremo una ragione”. Ancora frecciate alla dirigenza da parte di Antonio ...

Commisso : “Gli italiani non sono razzisti - Non possiamo consentire a una minoranza di rovinare il calcio” : Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. “Non me l’aspettavo tutto questo affetto intorno a me. I tifosi sono stati eccellenti con me, bravissimi. Ma anche la città, i politici, i giocatori, tutti li abbraccio e li bacio, siamo tutti una famiglia e stiamo facendo molto bene” Quanto è orgoglioso di essere un italiano che ha fatto fortuna all’estero e poi, tornato in Italia è riuscito a ...

Carola Rackete contro Greta Thunberg : "Non possiamo lasciare ai bambini certe responsabilità" : L' invidia è un mostro dagli occhi verdi, anche quando ci si occupa di tematiche verdi. Lo sa bene Carola Rackete, la paladina dei migranti appena riconvertitasi alla difesa dell' ambiente: non essendoci più Salvini, deve aver capito che non vale più la pena far politica sulla pelle degli immigrati