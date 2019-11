Moto2 | Risultato FP3 GP Valencia 2019 | Binder è inarrestabile | un ottimo Di Giannantonio

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) La cavalcata solitaria del sudafricano della KTM Bradcontinua anche nelle terze prove libere del Gran Premio didella. Il principale punto di riferimento di una KTM completamente ritrovata – ma che disputerà domani il suo ultimo evento per quanto riguarda la classe intermedia – ha dominato anche il turno del sabato mattina stabilendo il nuovo record della pista del Ricardo Tormo in 1:34.363 che gli apparteneva già dalla passata stagione. Nell’occasione l’alfiere della casa austriaca è anche riuscito a riscrivere il primato di velocità per unaqui a, toccando i 280,6 km/h grazie sia all’enorme potenza del motore KTM sia per la propria capacità di frenare sempre più tardi di tutti. Un passo impressionante che, sulla carta, non lascia scampo ai rivali in vista di domani, ma è necessario aspettare il responso della ...

zazoomnews : Moto2 Risultato FP2 GP Valencia 2019: Brad Binder in vetta Di Giannantonio 3° Alex Marquez solo 13° - #Moto2… - zazoomblog : Moto2 Risultato FP2 GP Valencia 2019: Brad Binder in vetta Di Giannantonio 3° Alex Marquez solo 13° - #Moto2… - OA_Sport : Moto2, Risultato FP2 GP Valencia 2019: Brad Binder in vetta, Di Giannantonio 3°, Alex Marquez solo 13° -