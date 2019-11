Gallinari trascina i Thunder | ko gli Spurs di Belinelli

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (13 novembre). Lakers ok con i Suns - brivido 76ers. Travolti i Thunder di Gallinari - Trae Young trascina gli Hawks : Otto le partite di questa notte NBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto. Il dominio è quello degli Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (10 novembre). Gallinari decisivo contro Golden State - un super Harden trascina i Rockets : Nella notte appena trascorsa si sono disputate cinque partite della stagione NBA 2019-2020. Come sempre, non sono mancate le emozioni e gli elementi degni di nota: in particolare, spiccano la superba prestazione di Gallinari nel successo di OKC contro Golden State, la performance imponente di Harden a Chicago e l’ennesima vittoria dei Celtics che sbancano anche San Antonio. Alla “Chesapeake Energy Arena” di Oklahoma i Thunder ...

Risultati NBA – A Belinelli il derby azzurro - ma è Gallinari a dare spettacolo : Leonard trascina i Clippers alla vittoria : Gallinari super, ma il derby azzurro va a Belinelli: bel successo dei Clippers contro i Blazers Solo quattro sono state le sfide di NBA che sono andate in scena nella notte italiana, ma non è di certo mancato lo spettacolo. Brutto ko casalingo per i Charlotte Hornets, che hanno ceduto per 87-108 ai Boston Celtics. E’ stato Tatum il miglior realizzatore, con 23 punti, affiancato dai 20 pujnti e 10 rimbalz di Hayward. Belinelli si è ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (6 Novembre). Vince Gallinari - sconfitta per Belinelli. LeBron James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Scendeva in campo Danilo Gallinari, che ha messo a referto 16 punti nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic per 102-94. Per OKC si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ottenuta grazie anche ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 20 di Chris Paul. E’ crisi ormai aperta, invece, per i Magic, che si trovano ad affrontare la terza sconfitta ...

Risultati NBA – Sprofondo rosso per Golden State - Antetokounmpo trascina i Bucks : Gallinari vince il derby con Melli : Ennesima sconfitta per Golden State al cospetto degli Hornets, Gallinari vince il derby con Melli mentre Philadelphia sbanca Portland Emozioni e spettacolo nella notte NBA, cominciata in anticipo con il derby tutto italiano tra Gallinari e Melli andato in scena alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma. Sono i Thunder a prendersi il successo al cospetto dei Pelicans, stesi con il punteggio di 115-104 al termine di una battaglia davvero ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (29 ottobre) : 40 punti di James Harden trascinano i Rockets contro OKC (Gallinari 17). Ok gli Spurs di Belinelli - ko i Pelicans di Melli : Molte le cose da raccontare in questa notte NBA, ricca come al solito di spunti anche grazie alle 11 partite che si sono giocate. Vincono sul filo di lana i Detroit Pistons, che superano gli Indiana Pacers per 96-94 con tiro dell’overtime sbagliato da T.J. Warren. I Pistons raccolgono 19 punti e 12 rimbalzi da Christian Wood e 18 con 18 da Andre Drummond, mentre non bastano ai Pacers i 21 e 14 di Domantas Sabonis e i 15 con 11 assist ...

