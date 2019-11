Ciclismo | Caleb Ewan si prende la terza edizione dello Shanghai Criterium | secondo Matteo

Ciclismo - Caleb Ewan vince il Criterium Shanghai : battuto Matteo Trentin allo sprint. Vincenzo Nibali - ultima gara con la Bahrain-Merida : Caleb Ewan ha vinto il Criterium di Shanghai, kermesse ciclistica organizzata da ASO nella città cinese per promuovere il Tour de France in nuovi fiorenti mercati. L’australiano si è imposto in questa breve prova di 61,2 km battendo allo sprint il nostro Matteo Trentin che si è dovuto accontentare della seconda posizione davanti all’olandese Steven Kruijswijk. Il 25enne della Lotto-Soudal era tra i grandi favoriti della vigilia e non ...