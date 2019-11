Uno scudo per salvare la laguna

Pokémon Spada e Scudo : qualcUno ha creato una petizione per chiedere a Donald Trump di bandire il gioco : Fin dai primi giochi Pokémon i giocatori sono sempre stati entusiasti, ma sfortunatamente non si può dire lo stesso dei prossimi titoli in uscita, ovvero Pokémon Spada e Scudo che, nonostante debbano essere ancora immessi nel mercato, stanno già scontentando moltissimi fan, soprattutto in relazione al fatto che in questi nuovi capitoli non sarà presente il Pokédex Nazionale. Nonostante il supporto al team su Twitter con l'hashtag ...

Conte cerca Uno scudo per il governo : Roma. Alle sei del pomeriggio, la tensione di una giornata di passione si scarica in un singulto nervoso che non è proprio pianto, ma che dal pianto neppure è lontano. Rosalba De Giorgi siede su una poltrona del Transatlantico, gli occhi arrossati, i lineamenti gentili stravolti da notti insonni. “A

**Ex Ilva : appello Salvini a governo - ‘scudo o nessUno investirà più da noi’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La vicenda Ilva oltre che essere un dramma per 10mila operai, i segnali che arrivano dalle imprese straniere è devastante. Perchè al di là della vicenda di Taranto tu stai dando al mondo il segnale che in Italia è meglio non investire perché tu firmi un contratto nel 2019 e te lo cambiamo nel 2020”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. “Noi combattemmo con i 5 Stelle sullo scudo penale ...

