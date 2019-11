Titoli Stato | spread arretra ma resta in area 173 punti base

Titoli Stato : Rinaldi (Lega) - ‘problema non ritorno Salvini ma manovra scritta su acqua’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Sono dinamiche inerenti ai mercati, gli operatori vogliono verificare se la politica del neo presidente della Bce, Christine Lagarde sarà in linea con quella di Mario Draghi. Chi si è illuso che lo spread fosse in funzione del gradimento di una persona politica al governo come Salvini si deve ricredere perché tutto è in funzione dell’operatività tecnica di acquisto della Bce, come è avvenuto ...

Titoli di Stato italiani più rischiosi di quelli greci. Stavolta la Troika tocca a noi? : L’Italia sarà la nuova Grecia? Dietro la celebre battuta “una faccia, una razza” tra le due sponde del Mediterraneo nasce una riflessione attuale e chirurgica. Il sorpasso dei Titoli di Stato greci a dieci anni su quelli italiani apre uno scenario ambiguo e inquietante, certamente più volte raccontato in passato (in verità non da tutti) ma mai davvero metabolizzato dalle classi dirigenti del Paese. I Titoli ellenici sono meno rischiosi di ...

Giovedì i tassi di interesse dei Titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse dei BTP italiani per la prima volta dal 2008 : Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse degli analoghi BTP italiani. Non succedeva dal 2008, cioè da prima che iniziasse la grave crisi economica greca. A fine giornata i

Debito pubblico - i Titoli di Stato italiani più rischiosi di quelli della Grecia. Ma il sorpasso è durato poche ore : Giovedì 7 novembre, per qualche ora, il Debito dell’Italia è Stato considerato dai mercati più rischioso di quello della Grecia. Il rendimento dei titoli decennali greci a 10 anni, che sta calando rapidamente dalla vittoria del conservatore Kyriakos Mitsotakis alle elezioni, è infatti sceso fino a 1,1% mentre quello dei Btp italiani saliva all’1,16%. Lo spread tra titoli greci a dieci anni e Bund tedeschi si è così ridotto a meno di ...

Titoli Stato : Mef riacquista Btp - Ctz e Ccteu per 3 mld : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha riacquiStato per 3 miliardi di Btp, Ctz e Ccteu. Il Tesoro ha riacquiStato per 790 milioni di Btp a 15 anni (scadenza 1 febbraio 2020) a fronte di una richiesta pari a 2,189 mld; per 625 milioni di euro di Ctz a 24 mesi (scadenza 30 marzo 2020) a fronte di una richiesta di 2,212 mld di euro; per 1,045 miliardi di Btp a 6 anni (scadenza a 6 anni 23 aprile ...

Banche centrali - la Fed comprerà Titoli di Stato per 60 miliardi di dollari al mese. Powell : “Non è nuovo quantitative easing” : Dopo la Banca centrale europea, anche la Fed ricomincia ad acquistare titoli di Stato: dal 15 ottobre comprerà 60 miliardi di dollari di Treasury ogni mese. E’ la prima volta da quando, nel 2014, ha messo fine al suo ultimo round di acquisti di bond. Ma secondo Jerome Powell, presidente della banca centrale Usa, non si tratta di un nuovo quantitative easing bensì solo di un modo per evitare il ripetersi delle recenti tensioni sui mercati ...

Grecia - Titoli di Stato venduti a tasso negativo per la prima volta dopo la crisi del 2009 : È la nazione più indebitata dell’area Euro, il grande malato d’Unione. Eppure la politica monetaria della Banca Centrale Europa finisce per trascinare in terreno negativo anche i titoli di Stato di Atene. Il Tesoro greco ha collocato 487,5 milioni di euro di bond a tre mesi a un tasso del -0,02%. È la prima volta dalla grande crisi del 2009 che la Grecia assegna all’asta i propri titoli con un rendimento negativo. Il tasso, ...

La Fed torna a comprare Titoli di Stato contro il rischio credit crunch. «Ma non è un nuovo Qe» : La Federal Reserve sta valutando l'acquisto di Treasury per evitare il ripetersi delle recenti tensioni sui mercati monetari