Mario Rui | “Il rapporto con Ancelotti è ottimo Ma non posso parlare del Napoli”

Live Napoli-Salisburgo 1-1 Secondo tempo : Luperto per Mario Rui : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

CorSport : Napoli-Salisburgo - Mario Rui favorito a sinistra. Coppia Lozano-Milik in attacco : Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare la formazione che Ancelotti schiererà questa sera al San Paolo contro il Salisburgo. Per la linea difensiva il Napoli ha il dubbio Maksimovic. Contro la Roma, infatti, Manolas ha giocato sul dolore dell’infrazione costale e dunque è possibile che il serbo venga preferito al greco nella Coppia centrale con Koulibaly. Sulle fasce Di Lorenzo si colloca a destra e Mario Rui è favorito su Luperto a ...

Gazzetta : Mario Rui da dimenticare : Poche note positive che emergono da questo Roma-Napoli. Grande delusione per la prestazione di Mario Rui secondo la Gazzetta dello Sport Flop Mario Rui Il suo pomeriggio è tutto da dimenticare. L’esterno portoghese era al rientro dopo un mese di assenza per un problema muscolare ed è apparso in ritardo di condizione. Dalle sue parti Zaniolo ha avuto campo libero, ha affondato ogni qualvolta è ripartito. Il problema della fascia sinistra rimane ...

Rientra in gruppo Mario Rui - ma per l’Atalanta resta in dubbio Manolas : Mario Rui Rientra in gruppo. Fuori per mesi Malcuit, arriva almeno una piccola buona notizia per la difesa del Napoli: Mario Rui – superato l’affaticamento muscolare – è tornato ad allenarsi con i compagni e si candida per riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra già mercoledì sera contro l’Atalanta. Hanno invece lavorato a parte Hysaj e Manolas. Il greco resta in dubbio, pronti per sostituirlo Luperto e ...

Giuffredi : “Di Lorenzo ha giocato in un ruolo non suo - Hysaj e Mario Rui torneranno presto” : Giuffredi: dichiarazioni De Laurentiis? Bisogna pensare in alto, ma non pensare troppo lontano altrimenti perdi di vista situazioni momentanee. Penso il suo sia un pensiero corretto per raggiungere i giusti traguardi In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente Di Lorenzo, terzino del Napoli, per parlare anche del ritorno in squadra di Hysaj e Mario Rui. “Dal punto ...

Giuffredi : “Hysaj torna tra 10 giorni. Mario Rui sarà in campo contro l’Atalanta” : Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui e Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. “Hysaj credo stia quasi a posto, sta iniziando a correre. Tra 10 giorni torna. Mario Rui tornerà con l’Atalanta”. Sulle dichiarazioni di De Laurentiis: “Bisogna pensare in alto, ma non pensare troppo lontano, altrimenti perdi di vista situazioni momentanee. Penso il suo sia un pensiero corretto per ...

Convocati del Napoli per Salisburgo : out Ghoulam - Mario Rui - Hysaj : Assenti Mario Rui, Ghoulam, Hysaj per Salisburgo-Napoli. Problemi a sinistra per gli azzurri. Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni e non mancano le sorprese. Il Napoli è in emergenza per gli esterni di difesa. Mario Rui non è partito per affaticamento muscolare, Hysaj sta completando il recupero, è fuori anche Ghoulam. Maksimovic infortunato. Il Napoli quindi o giocherà con Luperto a sinistra (Luperto giocò anche lo scorso anno a ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - pronto Mertens. Mario Rui in vantaggio su Ghoulam : Mercoledì il Napoli incontrerà il Salisburgo, poi domenica ci sarà la Spal a Ferrara. Il turnover è un’esigenza ormai irrinunciabile, scrive il Corriere dello Sport ma la rivoluzione può essere graduale. Meret in porta dà certezze alla squadra. Davanti a lui, Di Lorenzo può stare a destra, a sinistra e anche al centro. Sulla sinistra si può intervenire con Mario Rui che è tornato in forma, dopo due panchine precauzionali in Nazionale e con il ...

Tuttosport – Ecco il motivo dell’esclusione di Mertens e Mario Rui dal 1’… : Esclusione Mertens contro il Verona, forse per averlo fresco in Champions Il Napoli dopo la vittoria contro l’Hellas Verona deve subito ricaricare le forze perché mercoledì sera c’è la Champions League: trasferta ostica contro il Salisburgo. Ecco quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport: Sarà una gara molto delicata e, forse, per questa ragione Ancelotti ha tenuto a riposo sia Mertens che Mario Rui, con Insigne ...

CorSport : problemi in difesa per Ancelotti. Mario Rui potrebbe tornare col Salisburgo : Tanti i dubbi in difesa, per Ancelotti, in previsione della partita di campionato contro il Verona e di quella di Champions contro il Salisburgo. Soprattutto sulla sinistra. Finora è stato Mario Rui a tamponare la presenza a fasi alterne di Ghoulam, scrive il Corriere dello Sport. Ma il portoghese non è al meglio della condizione. E’ partito per la nazionale anche se non completamente recuperato dall’infortunio capitato contro il Genk. Ed è un ...

Giuffredi : “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui - terzino più forte della Serie A” : Mario Giuffredi: “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui, terzino più forte della Serie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale” Mario Giuffredi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del Napoli, di Veretout, Mario Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in ...

Mario Rui - elongazione al bicipite femorale : Mario Rui si è sottoposto ad esami medici in seguito all’infortunio subìto a Genk. L’esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana. Lo scrive il Calcio Napoli sul sito ufficiale. Mario Rui è stato costretto a uscire in Champions dopo circa trenta minuti di gioco. È stato sostituito da Malcuit che poi nella ripresa ha invertito la fascia con Di ...

Infortunio Mario Rui - il Napoli : risentimento muscolare alla coscia sinistra : Il Napoli ha reso noto il primo bollettino sulle condizioni di Mario Rui. Il difensore azzurro stato costretto ad abbandonare il campo a Malcuit nel primo tempo della gara contro il Genk risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per ...