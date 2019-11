Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 15 novembre 2019) Esce oggi, venerdi' 15 novembre, il primo capitolo di 'Note di viaggio', il progetto discografico dedicato alle canzoni di Francesco, arrangiate per l'occasione da Mauro Pagani. Ad interpretare dodici brani del repertorio del cantautore, si e' prestata una lunga lista di nomi noti della musica italiana, da Giuliano Sangiorgi ('Stelle') a Malika Ayane ('Canzone quasi d'amore'), passando per Ligabue (Incontro'), Elisa ('Auschwitz'), Samuele Bersani e Luca Carboni ('Canzone delle osterie di Fuori Porta'), Manuel Agnelli ('L'avvelenata'), Carmen Consoli ('Scirocco'), Nina Zilli ('Tango per due'), Brunori Sas ('Vorrei') e Margherita Vicario ('Noi non ci saremo'). "All'inizio ho pensato a tre o quattro brani da proporre a ciascuno - ha detto Mauro Pagani - ma poi in tanti sono arrivati con la loro proposta, perche' le canzoni di Francesco per molti di loro sono state parte della ...

ilfogliettone : Guccini, mie 'Note di viaggio' per altre generazioni - - LaurettaNeg : Per me, cresciuta a pane (molto pane eh) e Guccini, quest’album è un regalo immenso. Risentire il Maestro cantare,… - giuseppeattard1 : GUCCINI NATALIZIO Interpreti di diverse generazioni rileggono le canzoni del cantautore emiliano in “Note di viagg… -