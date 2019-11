Come cancellarsi da TikTok in pochi secondi

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) (Foto: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images)dainabbandonando per sempre l’applicazione più popolare del 2019 su tutte le piattaforme? Se si è saturi dei mini video del software giunto in testa alle classifiche di Android e iOs non serve molta fatica per eliminare la propria pagina personale e tutto ciò a essa legata. Il primo passaggio è quello di aprire l’app e fare accesso con nome utente e password (se richiesto). Successivamente, bisognerà passare alla pagina personale con un tap su Me nell’angolo in basso a destra, contraddistinta dall’icona dell’omino. (Foto:) Il terzo passaggio richiede di fare tap sulle tre lineette parallele in alto a destra per aprire le Impostazioni. (Foto:) Quarto passaggio con un tap su Manage my account ossia Gestione Account. (Foto:) In fondo alla pagina ecco il tasto per...

cinquediscorsi : @stanzaselvaggia Ma Rubio lo avete mai seguito?io lo seguivo.. ma a quelli come me, non schierati, può risultare mo… - avvmacellaro : @CorradinoMineo è iscritto all'ordine dei giornalisti come @ManfrinVda (sospeso per aver usato il termine clandesti… - Nerys__ : .@VeltroniWalter “Le vicende come quelle di #LilanaSegre e Sami Modiano, sono storie di vita che, se non vengono co… -