Chiudono il figlio di 5 anni in una gabbia e gli buttano addosso acqua bollente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) La sentenza definitiva è arrivata e due 27enni sono stati condannati per aver ucciso il loro bambino di 5chiudendolo in unaper gatti e gettandogli. È accaduto a Singapore, dove Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman vivevano con il loro. I fatti risalgono al 2016. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il bambino avrebbe rifiutato di farsi il bagno: i due lo hanno allora chiuso in, ustionandolo cona temperatura insopportabile. Azlin Arujunah e Ridzuan Mega Abdul Rahman hanno poi lasciato il bimbo nellaper gatti per sei ore. Appena lo hanno portato in ospedale, in fin di vita, sono stati arrestati. Come riporta il Daily Mail, quando il corpo del bambino è stato esaminato, i medici hanno trovato gravissime ustioni oltre ad altri segni di percosse. La coppia ha prima negato ogni responsabilità per poi confessare di ...

