Centocelle | da Regione Lazio 1 mln per vittime atti intimidatori

Centocelle - lunedì in Regione incontro con vittime attentati : Roma – Lunedi’ mattina i comitati e le associazioni di Centocelle, ma soprattutto gli imprenditori vittime degli attentati incendiari delle scorse settimane e mesi nel quartiere di Roma, saranno ricevuti in Regione Lazio dagli assessori competenti. Secondo quanto si apprende, nell’incontro non solo verranno illustrati i contenuti di quanto emerso nel Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si ...