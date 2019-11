Barbara D’Urso | mega-gaffe in diretta Carmelita non si accorge di niente e interviene la

Barbara D’Urso : ripetuta gaffe a Pomeriggio 5 - poi fuga ogni dubbio : Barbara d’Urso: ripetuta gaffe a Pomeriggio 5, poi la conduttrice, avvertita dalla regia, fuga ogni dubbio e spende delle parole per Silvia Toffanin Anche i migliori a volte scivolano sulle bucce di banana. Così pure Barbara d’Urso è incappata in una gaffe, addirittura ripetuta. Nulla di grave, solo qualche risata: nella fattispecie la conduttrice di […] L'articolo Barbara d’Urso: ripetuta gaffe a Pomeriggio 5, poi fuga ...

Domenica Live - puntata 17 novembre : gli ospiti di Barbara d’Urso : Barbara d’Urso annuncia le anticipazioni di Domenica Live 17 novembre Domenica Live è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una puntata nuova di zecca. Gli ospiti del 17 novembre di Barbara d’Urso sono tra i personaggi più amati, e discussi, del momento. Qualche nome? In studio ci sarà Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari non sarà da solo nel programma. Con lui ci saranno ben due accompagnatori, pronti ...

“Hai bevuto?”. Taylor Mega - spunta il fuorionda : cosa ha fatto prima della diretta da Barbara D’Urso : Taylor Mega, ancora lei. La bella influencer di Udine, che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé per il sospetto che fosse alticcia a Live – Non è la D’Urso ora viene ‘incastrata’ da Striscia la Notizia. Nell’ultima puntata andata in onda del tg satirico di Antonio Ricci, infatti, sono stati mostrati dei fuorionda che provano come Taylor si sia fatta qualche drink prima di andare in diretta. L’altra sera la Mega è stata una delle ...

“Sapete cosa ha fatto Ambra Lombardo?”. Kiko Nalli tradito - la bomba dell’ex di Gaetano Arena. Barbara D’Urso ‘gela’ in diretta : “Aspetto le foto del bacio” aveva detto Ambra Lombardo attraverso le sue Instagram Stories e due giorni fa è stata accontentata. Il settimanale ‘Diva e Donna’ l’ha accontentata. Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede la fidanzata di Kikò Nalli alzarsi la maglietta per mostrare a Gaetano Arena i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè. Ambra Lombardo e Gaetano Arena ridono di gusto, mostrando di essere ...

Barbara D’Urso - fiume in piena Giletti : è guerra aperta - l’intervista : Barbara d’Urso, Massimo Giletti è un fiume in piena. L’intervista, è guerra aperta contro la collega: “Non possiamo accettarlo” Massimo Giletti continua a ‘battere’ duro nei confronti di Barbara d’Urso e del suo modo di fare televisione. Siamo giunti al termine di un’amicizia? Al di là dei rapporti personali tra i due colleghi, risulta chiaro […] L'articolo Barbara d’Urso, fiume in ...

Ambra Lombardo e Gaetano Arena : Barbara D’Urso fa un annuncio choc : Barbara d’Urso su Ambra Lombardo e Gaetano: “Ho un video choc!” E’ terminata giusto poco fa una scoppiettante puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso ha parlato nuovamente di gossip con i suoi numerosi ospiti, tra i quali Gaetano Arena. Difatti quest’ultimo è entrato nell’occhio del ciclone in queste ore per le foto pubblicate su Diva e Donna in cui è stato ...

“Basta! È inaccettabile”. Barbara D’Urso ‘nei guai’. Un attacco senza precedenti : Massimo Giletti non perde mai occasione per lanciare frecciatine a Barbara D’Urso e punzecchiarla sia in TV, sia nelle sue interviste, come nell’ultima concessa a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano. Qualche settimana fa a Non è l’Arena, Massimo Giletti aveva ospitato Pamela Prati per chiarire ancora una volta la spinosa questione Mark Caltagirone. Tuttavia, nel corso della trasmissione di La7, sia il conduttore che la protagonista della ...

Massimo Giletti contro Barbara D’Urso : “Basta - è inaccettabile!” : Massimo Giletti si scaglia contro Barbara d’Urso per il caso Tony Colombo-Tina Rispoli In una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Massimo Giletti ha parlato a tutto campo del suo programma Non è l’arena su La7, delle sue inchieste e… di Barbara d’Urso. A proposito della conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Non è la d’Urso, Giletti da un po’ di settimane sta riprendendo i temi da lei ...

Serena Grandi svela a Barbara D’Urso di avere avuto una storia con Gianni Morandi : Serena Grandi ospite di ‘Pomeriggio 5′, ha raccontato il dramma, vissuto qualche giorno fa. I ladri sono entrati in casa rubando l’oro di famiglia e trafugando le ceneri degli amatissimi genitori. L’attrice è ancora arrabbiatissima e provata da questa terribile esperienza: “Sono entrati i ladri in casa. Sono ancora molto avvilita. E’ stata una violenza vera e propria. Non per quello che hanno rubato ma hanno ...

“Gli uccelli?!”. Karina Cascella - Barbara D’Urso non ci sta e la riprende davanti a tutti (in diretta) : Durante il talk di cronaca rosa nello studio di Pomeriggio 5, la conduttrice ha sgranato gli occhi temendo il peggio. Si parlava di strane paure, quelle che definiremo fobie, ovvero tendenze della nostra mente a incedere in associazioni cognitive che spesso si rivelano bizzarre, pur basandosi su choc o esperienze di vita cariche di significati importanti che conducono all’estremizzazione. Barbara d’Urso ha dovuto rimettere ordine in ...

“Quando ha detto che aveva paura degli uccelli - si riferiva ai piccioni! Stiamo parlando di quelli!” Barbara D’Urso mette ordine in puntata : Durante il talk di cronaca rosa nello studio di Pomeriggio 5, la conduttrice ha sgranato gli occhi temendo il peggio. Si parlava di strane paure, quelle che definiremo fobie, ovvero tendenze della nostra mente a incedere in associazioni cognitive che spesso si rivelano bizzarre, pur basandosi su choc o esperienze di vita cariche di significati importanti che conducono all’estremizzazione. Barbara d’Urso ha dovuto rimettere ordine in studio, in ...

Paola Caruso e Moreno Merlo in crisi - Barbara D’Urso mostra un video choc : Paola Caruso non è molto fortunata in amore: prima viene abbandonata da Francesco Caserta quando scopre di essere incinta, poi sembra ritrovare la serenità con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island, ma ora tra i due le cose non starebbero andando per il meglio. Innanzitutto si dice che Paola e Moreno abbiano smesso di seguirsi sui social, e le voci di crisi sono state riprese anche da Barbara d’Urso, amica della Caruso, che a ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondo Live Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, ...

Barbara D’Urso mostra un video : Paola Caruso tradita da Moreno Merlo? : Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati? Spunta un video. Barbara D’Urso dispiaciuta Se ne è parlato anche nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque: tra Paola Caruso e Moreno Merlo l’amore potrebbe essere giunto già al capolinea. Dopo qualche mese di frequentazione, proprio nel momento in cui l’ex Bonas di Avanti un Altro stava ritrovando di nuovo la felicità accanto ad un uomo dopo la fine burrascosa della sua storia ...