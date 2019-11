Ascolti tv | giovedì 14 novembre | Un passo dal cielo 5 chiude sfiorando i 5 milioni

Ascolti TV | Giovedì 14 novembre 2019. Solo il 13.7%-8.7% per Adrian. Un Passo dal Cielo chiude con il 22.3% - A Raccontare Comincia Tu con l’8.2% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.966.000 spettatori pari al 22.3% di share. Su Canale 5 Adrian Live – Questa è la Storia… ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 13.7% di share e Adrian è stato visto da 1.527.000 spettatori (8.7%). Su Rai2 The Avengers ha interessato 995.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 The Transporter ha catturato l’attenzione di 1.515.000 ...

Ascolti tv giovedì 14 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film The Avengers ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 A raccontare comincia tu, quarta e ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Adrian, seconda puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The Transporter ha registrato ...

Ascolti Tv giovedì 14 novembre : Ascolti Tv giovedì 14 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Un passo dal cielo 5 1a Tv – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Adrian Questa è la storia + Adrian – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Avengers – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % The ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 7 novembre : il ritorno di Adriano Celentano non premia il cartone : Il ritorno di Adriano Celentano (che lancia pure una frecciatina al pubblico) non arresta la cavalcata vincente di Un passo dal cielo. La fiction di Rai 1 infatti ottiene con la nona puntata della quinsta stagione in onda giovedì 7 novembre il 20% di share, mentre Adrian Live su Canale 5 totalizza il 15.4%, mentre il cartone Adrian scende al 10.4%. Ascolti tv prime time Su Rai3 A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà ottiene il 4.7%, Dritto ...

Ascolti TV | Giovedì 7 novembre 2019. Male Celentano (Live 15.41% - Adrian 10.44%). Un Passo dal Cielo 19.95%. Carrà cala al 4.65% : Adriano Celentano Nella serata di ieri, Giovedì 7 novembre 2019, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.407.000 spettatori pari al 19.95% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 22.44 – la prima puntata di Adrian Live – Questa è la Storia ha raccolto davanti al video 3.869.000 spettatori pari al 15.41% di share (presentazione di 1 minuto: 3.675.000 – 14%; contatti: 8.643.000), mentre Adrian ha ottenuto ...

Ascolti tv giovedì 7 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Un passo dal cielo 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Maleficent ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 A raccontare comincia tu, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Adrian, prima puntata (live e recensione), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Sherlock Holmes ha registrato .000 ...

Ascolti Tv Giovedì 7 novembre : Ascolti Tv Giovedì 7 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Adrian – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un passo dal cielo 5 1a Tv- Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Maleficent – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Sherlock Holmes – Italia 1 ...

