Sicilia | 15mila in piazza con Coldiretti | ' Cercasi assessore vero' 3

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - 'Cercasi assessore vero' (2) : (Adnkronos) - 'Cercasi assessore vero'. 'Bandiera dimettiti'. Sono alcuni dei cartelli portati in sfilata dagli agricoltori sino a piazza Indipendenza. E poi i pick up che, intervallando il corteo, hanno portato in bella mostra banner come 'La Sicilia non è una regione per giovani, per investire ser