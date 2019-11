Milano : violenza sessuale aggravata su 70enne - un arresto : Milano, 14 nov. (Adnkronos) - I carabinieri di Milano hanno arrestato un italiano di 29 anni, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e rapina nei confronti di una donna italiana 70enne. Lo rende noto il comando provinciale. Alle 12 in sala stampa, il cap

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la violenza sulle donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

Tra amori “misti” - violenza e libertà : a Milano la modernità di Monteverdi e Bizet in scena con Voceallopera (e gli astri nascenti della lirica) : Due storie d’amore e morte, d’armi e di donne, scritte in epoche e stili diversi, ma accomunate dal sangue e dalla passione. La compagnia milanese Voceallopera, che ci ha abituati ad allestimenti freschi, sorprendenti e azzeccatissimi, inaugura la stagione lirica con un dittico inusuale: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale di Claudio Monteverdi, e Carmen di Georges Bizet, nella riduzione di Peter Brook. In scena il 7 e l’8 ...

"Nessun reato di stalking e violenza da Bellomo". L'inchiesta di Milano è stata archiviata : La “proposta” che l’ormai ex consigliere di Stato Francesco Bellomo faceva ad alcune sue studentesse “di diventare ‘Borsiste’ nasceva dall”immaginè esteriore delle ragazze e non dall’essersi distinte per conoscenze giuridiche”. Una richiesta certamente poco consona “ad un corso per la preparazione dell’esame di magistratura”, ma anche una circostanza che, assieme ad ...

"Nessun reato di stalking e violenza da Bellomo" : il gip di Milano archivia l'inchiesta : “Nessun reato” e l’inchiesta milanese sull’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse, viene archiviata. A deciderlo è stato il gip Guido Salvini, che non ha ravvisato reati nel comportamento di Bellomo, diventato famoso per il “dress code” che imponeva alla sue studentesse e borsiste.L’uomo rimane comunque indagato in un’inchiesta ...

È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato

Milano : subisce una violenza dal compagno - ma rifiuta di denunciarlo : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Litiga con il convivente, ma decide di non denunciarlo alla polizia e rifiuta l'intervento sanitario. Una donna a Milano ha deciso di chiamare la Questura accusando il compagno di aver consumato un rapporto sessuale con lei senza il suo consenso. La donna, una cittadina

Milano : violenza nei confronti di moglie e figlia minorenne - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Pugni al volto della moglie e botte anche alla figlia minorenne. E' stato arrestato un uomo, moldavo, di 44 anni con l'accusa di maltrattamenti e lesioni a Cernusco sul naviglio a Milano. I carabinieri sono intervenuti alle 2.30 di questa notte dopo essere stati chiamat

Milano - minaccia e stupra ragazza di 19 anni in strada : arrestato 49enne per violenza sessuale : Si è avvicinato e l’ha minacciata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’ha stuprata. Emilio Graviel Baldes, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Vittima una sua connazionale di 19 anni, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Pasteur, all’1.30 ...