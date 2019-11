Messina | imprenditore vittima di usura denuncia i suoi aguzzini | due arresti 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) (Adnkronos) – Calabrò, “con atteggiamento di assoluta prepotenza, si è più volte presentato presso il magazzino dell’, impossessandosi, gratuitamente, di calzature e articoli di abbigliamento per un valore complessivo di 30.000 euro”. In un’altra circostanza, invece, l’io ha addirittura costretto laa cedere un notevole quantitativo di merce, 260 paia di scarpe, ad un negoziante messinese, per poi intascare interamente il ricavato della vendita pari a 6.000 euro. Ai soprusi hanno fatto da corollario le continue minacce, compiute anche con una pistola, le ingiurie, i pedinamenti, il danneggiamento dell’autovettura, nonché le frequenti aggressioni fisiche, culminate nell’episodio in cui, al termine di un inseguimento, il Calabrò ha inflitto alla, terrorizzata, una violenta testata al volto. Tutto ...

