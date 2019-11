Il mattatoio degli orrori | Animali scheletrici che urlavano di dolore

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Francesca Bernasconi A denunciare la situazione una veterinaria: "Buoi che avrebbero dovuto pesare 125 chili ne pesavano 30" Sono scene raccapriccianti quelle raccontate da una veterinaria, durante il processo contro i gestori di undi Torino, la cui sentenza è attesa per il 20 novembre. La dottoressa, secondo quanto riporta Repubblica, avrebbe avuto il coraggio di denunciare i metodi usati per gestire gli, che sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti e angherie. "Quando si fanno male si incastrano lì, ho delle foto dove… incastravano la testa con le corna dentro le sbarre,dal- ha raccontato la veterinaria, secondo quanto si legge nei verbali delle udienze- Le urla le sentivi anche da fuori e non riuscivi neanche. Era da tapparsi le orecchie". Infatti, sembra che qualcuno usasse i tappi durante la macellazione. "Le regole del benessere ...

Ciaoafricah : Torino, mattatoio degli orrori: svelate le crudeltà e i maltrattamenti sugli animali - Lupus234 : RT @P_Animalista: ??Bellissime notizie da Seoul?? Grazie all'impegno sindaco della città di #Seoul, Won -Soon, l'ultimo mattatoio di #cani de… - RaffaellaLove : RT @P_Animalista: ??Bellissime notizie da Seoul?? Grazie all'impegno sindaco della città di #Seoul, Won -Soon, l'ultimo mattatoio di #cani de… -