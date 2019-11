Ginnastica in lutto | muore a 20 anni La tragedia sotto gli occhi dell’allenatore | ancora

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019) Ladurante l’allenamento. Un incidente che si è rivelato fatale per la giovane promessa dellaMelanie Coleman, morta a soli 20a 2 giorni dal ricovero, in gravissime condizioni, in ospedale. Come riporta Il Messaggero, che cita la CNN, venerdì scorso la ginnasta, che nonostante la giovane età aveva già accumulato un’esperienza tale da insegnare ad allenare i bambini, si stava allenando come faceva tutti i giorni sulle parallele asimmetriche. Ma è scivolata e caduta, battendo a terra con la schiena proprio davanti aglidel suo allenatore, Thomas Alberti. Dopo l’incidente le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate al personale sanitario. E infatti le lesioni al midollo spinale l’hanno portata alla morte, avvenuta domenica sera. (Continua dopo la foto) Dopo l’incidente Melanie Coleman, che viveva, studiava e si allenava nel Connecticut è ...

