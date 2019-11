Florenzi-Napoli | a gennaio si potrebbe fare con questa formula

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 14 novembre 2019) Alessandroè diventato un vero e proprio caso alla Roma e di conseguenza un concreto obiettivo per ciò che concerne il mercato diper il. A rafforzare il probabile addio del calciatore sarebbe il mister Paulo Fonseca che non lo reputa necessario per i suoi schemi. Nelle tre ultime partite il calciatore è partito dalla panchina. A complicare la situazione è la sua duttilità. Può giocare da esterno basso oppure alto, ma anche a centrocampo. Il nuovo allenatore dei giallorossi gli preferisce altri calciatori, gli specialisti del ruolo.tuttavia gode invece della massima fiducia del ct dell’Italia, Roberto Mancini. Tra le squadre che stanno corteggiando Alessandroc’è anche ildi Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che in prestito lo hanno richiesto Fiorentina, Sampdoria e gli ...

