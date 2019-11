Ambra Lombardo furiosa dopo le accuse Pomeriggio 5 | “Partono denunce!”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 14 novembre 2019)Cinque:denuncia Giulia Napolitanoè stufa di essere dipinta come una traditrice seriale. Per questo motivo,la diretta di oggi di5, ha deciso di lasciarsi andare a un duro sfogo social. La compagna di Kikò Nalli ha dichiarato di voler denunciare Giulia Napolitano, ex di Gaetano Arena. Il motivo? Durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Barbara d’Urso, Giulia ha affermato che la bella professoressa ha tradito Kikò Nalli per ben tre volte, ma non solo. La Napolitano sarebbe in possesso di alcune conversazioni che proverebbero che la relazione tra Kikò esarebbe nata per interessi economici e non amorosi. Queste sono calunnie sul mio conto. Partiranno subito le denunce! La prima è per tale Giulia che ho visto una volta in tutta la mia vita! ha sbottato la compagna di Kikò Nalli.denuncerà Giulia ...

