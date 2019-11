Crisi d’impresa e insolvenza | la procedura di allerta per le imprese lascia tutto in mano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) di Bruno Laudi * Il prossimo agosto entrerà in vigore il nuovo Codice dellae dell’(D.Lgs 12.1.19 n. 14) che completa il lungo processo di riforma delle procedure concorsuali e ne modifica significativamente l’assetto. La riforma introduce per la prima volta nel nostro ordinamento ladi, che costituisce la vera novità in quanto si pone come strumento stragiudiziale per la risoluzione delladi impresa al fine di evitare l’. Altra novità è la liquidazione giudiziale, che sostituirà il fallimento ed è prevista nell’ipotesi di insuccesso delladi. Con ladisi attua una privatizzazione della gestione delladi impresa riducendo gli ambiti di intervento del giudice: il controllo e la gestione delladisaranno infatti gestiti esclusivamente da organismi privati e da ...

