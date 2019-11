Shooter 2 | gli episodi in onda mercoledì 13 novembre su 20

Death Stranding ha ricevuto voti più bassi negli USA perché non è il solito Shooter : Kojima Productions ha finalmente pubblicato il primo gioco da quando è diventato indipendente da Konami. Death Stranding è stato lanciato ufficialmente l'8 novembre su PlayStation 4, con una versione per PC prevista per la prossima estate.In un'intervista con Tgcom24 pubblicata il giorno del lancio, Hideo Kojima ha avuto la possibilità di discutere dell'accoglienza riservata al titolo da parte della critica. Mentre il punteggio medio era ...

Le loot box sono gioco d'azzardo per gli sviluppatori dello Shooter co-op GTFO : Già da molto tempo si sente parlare di microtransazioni e l'industria del gaming è divisa tra gli studi di sviluppo a favore e contro queste meccaniche di monetizzazione, con il governo inglese che ha preso la decisione di etichettare le loot box come gioco d'azzardo. Durante un'intervista con Simon Viklund, uno dei nove membri dello studio 10 Chambers Collective, i creatori di GTFO, ha affermato che le loot box sono sicuramente giochi ...

Remnant : From the Ashes : lo Shooter survival degli sviluppatori di Darksiders 3 ha venduto oltre un milione di copie : Perfect World Entertainment e Gunfire Games oggi hanno annunciato che Remnant: From the Ashes ha venduto più di un milione di copie. Per festeggiare, giovedì 31 ottobre verranno pubblicati nuovi contenuti in gioco e ricompense che miglioreranno l'esperienza dei giocatori, inclusa una delle richieste più frequenti dei fan: la modalità Estrema. Questa nuova modalità sfiderà i giocatori a completare il gioco con una sola vita. Inoltre, il team di ...

Shooter - gli episodi in onda mercoledì 30 ottobre su 20 : Shooter, gli episodi in onda mercoledì 30 ottobre su 20. Anticipazioni e trame Continua l’appuntamento action del mercoledì con la serie tv Shooter in onda, stasera, mercoledì 30 ottobre, su 20. Shooter è un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia su Netflix. La serie ha tre stagioni per un totale di 31 episodi, ma è stata cancellata senza preavviso dal canale americano. Vediamo le trame degli episodi in onda stasera sul ...

Shooter - gli episodi in onda mercoledì 23 ottobre su 20 : Shooter, gli episodi in onda mercoledì 23 ottobre su 20. Anticipazioni e trame Continua l’appuntamento action del mercoledì con la serie tv Shooter in onda, stasera, mercoledì 23 ottobre, su 20. Shooter è un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia su Netflix. La serie ha tre stagioni per un totale di 31 episodi, ma è stata cancellata senza preavviso dal canale americano. Vediamo le trame degli episodi in onda stasera sul ...

Shooter - gli episodi in onda mercoledì 16 ottobre su 20 : Shooter, gli episodi in onda mercoledì 16 ottobre su 20. Anticipazioni Dopo la pausa di settimana scorsa per un amichevole di calcio, torna l’appuntamento con la serie tv Shooter in onda, stasera, mercoledì 16 ottobre, su 20. Shooter è un action prodotto da USA Network e già distribuito in Italia su Netflix. La serie ha tre stagioni per un totale di 31 episodi, ma è stata cancellata senza preavviso dal canale americano. Vediamo le trame ...