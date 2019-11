Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019)ha fatto unainaspettata presso lodi.Come possiamo vedere, il fondatore delloin questione era un ex DICE di EA, per cui anche se probabilmente il nome non vi dice nulla ladi un nome del calibro dinon può certamente essere casuale."pieno di persone incredibilmente talentuose che stanno facendo cose molto carine in un modo nuovo", queste le parole twittate dain rete. "Grande aver passato del tempo insieme adoggi. Grazie per avermi ospitato" ha aggiunto il game director, con tanto di foto che lo ritrae assieme a.Leggi altro...

Eurogamer_it : Phil Spencer fa visita a Embark Studios, lo studio di Patrick Soderlund #PhilSpencer - spaziogames : Cosa bolle nella pentola di #Microsoft? #Xbox #X019 - GamingToday4 : Phil Spencer visita Embark Studios, la nuova compagnia di Patrick Söderlund, alla vigilia di X019… -