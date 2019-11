Maltempo | allerta rossa al Sud Scuole chiuse e disagi

Maltempo Sicilia : ancora allerta gialla a Palermo : Nuova allerta meteo codice giallo a Palermo: la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un nuovo avviso, per il terzo giorno consecutivo, per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora allerta gialla a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - il Maltempo continua : Scuole Chiuse anche Mercoledì 13 Novembre in molti Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Il Maltempo che sta colpendo l’Italia per l’azione del Ciclone Mediterraneo, non si esaurirà nelle prossime ore: proseguirà intensamente anche domani, Mercoledì 13 Novembre, come specificato nelle Previsioni Meteo di MeteoWeb. Scuole Chiuse Mercoledì 13 Novembre: Taranto Sava (Taranto) Mesagne (Brindisi) Policoro (Matera) Scanzano Jonico (Matera) Messina Licata (Agrigento) Formia (Latina) Napoli Sorrento ...

Maltempo : forti nevicate in Alto Adige - allerta per Autobrennero : Il limite delle nevicate in Alto Adige in serata e’ sceso anche sotto i 700 metri. Fiocchi bianchi gia’ a Bressanone mentre e’ in atto una copiosa nevicata tra Vipiteno e il Brennero. Sull’autostrada A22 del Brennero le corsie nel tratto verso il confine di Stato sono parzialmente innevate e sono in azione i mezzi spartineve e spargisale. In queste ore diversi sono gli interventi in Alto Adige dei vigili del fuoco per ...

Maltempo Usa : in settimana il 70% Paese al gelo - allerta per 240 milioni di persone : Un’ondata di aria artica sferza gli Stati Uniti e porta in questi giorni il 70% del Paese al gelo. Oltre 240 milioni di persone sono sotto l’allerta meteo, e a partire dalle prossime ore la colonnina di mercurio precipiterà portando a toccare fino a 300 record in altrettante localita’ con temperature simili piu’ a gennaio che alla prima meta’ di novembre. In nottata, a New York la temperatura percepita ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 13 novembre per allerta meteo : l’elenco delle città : Dove resteranno chiuse le scuole domani, mercoledì 13 novembre, per Maltempo? Dopo i temporali che nelle ultime ore hanno colpito l'Italia, la situazione non migliorerà e già i sindaci di alcuni città hanno deciso di sospendere le lezioni, come a Venezia. A Matera, invece, le scuole saranno regolarmente aperte. L'elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Maltempo - domani 13 novembre allerta gialla in Sicilia : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani 13 novembre un’allerta meteo gialla in tutta la Sicilia.

Maltempo : domani allerta gialla in Sicilia : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – allerta gialla domani per la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, mercoledì 13 novembre. Dalle prime ore del giorno “si prevedono venti di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte o tempesta e forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni diffuse e persistenti, ...

Maltempo Brasile : stato di allerta a Rio de Janeiro : Fare di attenzione a Rio de Janeiro: sono previste pioggia molto intense, accompagnate da forti venti. Un forte temporale ha colpito il centro, il sud e l’ovest della metropoli brasiliana generando disagi. Sirene di emergenza che monitorano il rischio di frane sono state attivate in sette favelas: Rocinha, Santa Marta, Cabritos e Guararapes, nel sud; Formica, nella zona nord; e Santa Alexandrina e Paula Ramos, nel centro. La pioggia ieri ...

Maltempo - allerta per le piogge al Sud. Nubifragio a Matera - acqua alta a Venezia. FOTO : Sono numerosi i danni provocati da piogge e vento forte soprattutto nelle regioni meridionali: una tromba d'aria ha colpito il Materano, alberi caduti nel Salento. Oggi è allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia (GLI AGGIORNAMENTI )

Maltempo - allerta meteo in Croazia : piogge alluvionali e venti a 140 km/h : allerta meteo in gran parte della Croazia: allarme soprattutto per Dalmazia e Istria, dove imperversano forti piogge e venti. A Dubrovnik si sono registrate raffiche fino a 140 km/h, e la popolazione è stata invitata a fare attenzione alla caduta di alberi e di altri oggetti portati via dal vento. Le mareggiate stanno flagellando le coste adriatiche. L'articolo Maltempo, allerta meteo in Croazia: piogge alluvionali e venti a 140 km/h sembra ...

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi (VIDEO) : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare la Calabria ionica, la Sicilia orientale e il Golfo di Taranto. In Puglia l'allerta meteo diramata è arancione, gialla in Campania, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. La perturbazione arrivata dall'Africa ieri aveva già sferzato le regioni meridionali, con piogge, venti ...