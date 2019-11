LIVE Sinner Ferri-Arends Pel | Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA | 1-2 break degli

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Drittone di! 15-0 Ottima giocata a rete dicon il dritto, sul bell’attacco di. Lo smash di Pel porta sul 3-1 i due olandesi nel primo set.al servizio. 40-30 Pel, di forza, trova il punto risolutivo a rete. 30-30 Molto buona la risposta di dritto di, sui piedi di. 30-15 Bene ancorache con lo slice obbliga all’errore. 15-15 Out la risposta dicon il rovescio. 0-15 Ottima risposta dicon il rovescio e bravoad aggredire a rete. 1-2 nel primo set, ottimo passante basso alla figura di/Pel conducono con undi vantaggio. 40-30 Out il dritto ad uscire di, altra chance per l’1-2 per la coppia azzurra. 40-15 Brutto smash in rete die due palle dell’1-2 pernel 1° set. 30-15 Sparacchia out il ...

OA_Sport : LIVE Sinner/Ferri-Arends/Pel, Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: l’azzurrino esordisce in doppio nel torneo di casa - zazoomnews : LIVE Sinner-Ferri-Arends-Pel Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: l’azzurrino esordisce in doppio nel torneo di casa… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ferri-Arends-Pel Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA: l’azzurrino esordisce in doppio nel torneo di casa… -