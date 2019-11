La prima volta della Var nel tennis… per correggere l’Occhio di Falco

Goal 50 : vince Virgil van Dijk - ma per la prima volta vengono premiate anche 25 donne : Virgil van DijkCrystal Dunn e Abby DahlkemperDusan TadicEwa PajorRobert LewandowskiBernardo SilvaLucy Bronze AwardKylian MbappéPernille HarderRaheem SterlingRoberto FirminoEllen WhiteAndrew RobertsonSadio ManeTrent Alexander-ArnoldVivianne Miedema e Daniele van de DonkAlisson Becker Sergio AgueroQualcosa (finalmente) è cambiato. La prestigiosa classifica Goal 50, che da sempre ha visto protagonisti i migliori 50 calciatori uomini al mondo negli ...

Luciano Cannito : "Io e Rossella Brescia per la prima volta insieme in tv - Barbara d'Urso c'ha provato 147 volte..." : "Per la prima volta io e Rossella Brescia saremo sullo stesso palco, dopo 15 anni che viviamo insieme. La d'Urso ci ha provato 147 volte, non ci è mai riuscita". Lo ha detto Luciano Cannito presentando la sua ospitata in coppia con la compagna Rossella Brescia in Prodigi, la serata benefica in onda su Rai1 mercoledì 13 novembre e realizzata in collaborazione con Unicef ed EndemolShine Italy.I due coreografi, infatti, saranno nella giuria del ...

“L’ha baciato in diretta!”. Barbara D’Urso lo ha fatto davvero : è la prima volta che accade una cosa del genere : Che non si farebbe per promozione! La prova suprema di Gabriel Garko, che è tornato in tv per promuovere il suo ultimo progetto: il libro intitolato Andata e ritorno. Si tratta di un’opera dove il popolare attore si è raccontato a 360 gradi, tra la chiacchierata vita privata e la lunga carriera. E chi poteva scegliere Garko se non la regina incontrastata del trash Barbara D’Urso? Ha scelto Live-Non è la D’Urso per parlare del suo libro (si la ...

Ilva - il governatore Emiliano vede i sindacati : “Per la prima volta tutte le parti sono in accordo” : "Senza garanzie per la salute delle persone è impossibile pensare ad un rilancio produttivo, sia che ArcelorMittal rimanga sia che debba essere sostituito da altri. La decarbonizzazione non è un processo immediato e non interrompe l'attività della fabbrica": così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro con i sindacati sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

ATP Finals 2019 : Stefanos Tsitsipas batte per la prima volta Daniil Medvedev : Nella prima partita del Gruppo Agassi delle ATP Finals di Londra Stefanos Tsitsipas ha battuto Daniil Medvedev in una sfida tra esordienti nel torneo con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Tsitsipas nel primo game recupera da 0-30 sul suo servizio senza concedere palle break, Medvedev invece in quello successivo ne deve annullare una. E’ più il 21enne greco nativo di Atene a fare la partita mentre il russo si affida alla ...

Sondaggi elettorali - per la prima volta dopo mesi la Lega scende sotto il 30% : crescono Fdi e Fi : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'istituto Izi evidenzia una lieve flessione della Lega, che per la prima volta dopo tantissimi mesi si ferma al di sotto della soglia del 30%. Nonostante questo calo, però, il Carroccio resta il primo partito e il centrodestra si rafforza grazie all'avanzata di Fratelli d'Italia e Forza Italia.Continua a leggere

Cristian Farris - prima svolta nel giallo di Orroli : si indaga per omicidio : Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. Il riserbo è totale. Le indagini vengono condotte dai carabinieri della Compagnia...

Sondaggio YouTrend - centrodestra unito per la prima volta oltre il 50% : Salvini e Meloni in volo : Il dramma, per la coalizione giallorossa che sostiene il governo Conte 2, è che i sondaggi devono ancora "scontare", come si dice in gergo, l' effetto Ilva. Vale a dire: quale sarà la reazione degli elettori di fronte alla possibilie chiusura della prima acciaieria d' Europa, con la potenziale perdi

DIRETTA BRESCIA TORINO/ Video streaming tv : la prima volta di Fabio Grosso : DIRETTA BRESCIA TORINO: streaming Video e tv, quote e risultato live del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Lodovica Comello sarà mamma per la prima volta : Lodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloLodovica ComelloPrimo figlio in arrivo per Lodovica Comello. La conduttrice e attrice, 29 anni, è incinta, come raccontano gli scatti social. «L’annuncio» l’ha dato, con un pizzico d’ironia, nella notte di Halloween: lei sul divano, pancione ben in vista, di fronte al marito (il produttore argentino Tomas Goldschidt), ...

Ciclismo su pista - ITALIA COLOSSALE! Record nazionale pazzesco per l’inseguimento a squadre maschile - prima volta sotto i 3’50”! Azzurri in finale! : L’ITALIA c’è e brilla al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, dove il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile, durante la prova del first round della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019, è riuscito a segnare il nuovo Record nazionale scendendo per la prima volta sotto i 3’50” e chiudendo la gara in 3:49.464. Questa sera, Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon si giocheranno ...

Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse dei BTP italiani per la prima volta dal 2008 : Giovedì i tassi di interesse dei titoli di Stato decennali della Grecia sono scesi sotto i tassi di interesse degli analoghi BTP italiani. Non succedeva dal 2008, cioè da prima che iniziasse la grave crisi economica greca. A fine giornata i

Liverpool - due partite in due giorni : non si tratta della prima volta… : Il Liverpool sta disputando una stagione veramente importante, i Reds sono ancora imbattuti in campionato con l’obiettivo di tornare a vincere anche in Premier League, in Champions League la situazione è ancora ottima con chance di arrivare fino in fondo alla competizione. Nel frattempo un episodio curioso, la squadra di Klopp giocherà due partite in due giorni, prima la gara valida per i quarti di Coppa di Lega confermata per il 17 ...