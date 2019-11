Ilva | Mittal deposita il recesso Di Maio | «Emendamento su scudo problema per la

Dall'Ilva vola via anche la bandiera Mittal : Dentro lo stabilimento ex Ilva di Taranto, zona dedicata all’infermeria e alla mensa. Alle spalle c’è il capannone della carpenteria. Lungo il viale interno a cui si accede dall’ingresso riservato alla direzione, le tre aste che svettano sono spoglie. Fino a stamattina tenevano su tre bandiere: una di Mittal, il tricolore e il vessillo dell’Unione europea. Ora non più. “Dall’azienda ci hanno ...

Ex Ilva - Lezzi : “Alleati di governo vogliono scudo penale per Mittal? No - legge è uguale per tutti” : “Gli alleati di governo insistono per inserire lo scudo penale a favore di ArcelorMittal? Non ho cambiato idea, la legge è uguale per tutti”. L’ex ministra per il Sud, Barbara Lezzi (M5s), ribadisce il suo ‘no’ all’idea di reintrodurre lo scudo penale per Arcelor (al momento c’è un emendamento che va in questo senso promosso da Italia Viva). In mattinata Lezzi,insieme agli altri parlamentari del ...

Ilva - ArcelorMittal deposita l'atto ufficiale di recesso. I sindacati : «Confronto non si fermi» : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Ex Ilva - ArcelorMittal deposita il recesso dal contratto : ArcelorMittal va avanti per la strada che potrebbe portarla a dire addio all'acciaieria di Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, oggi i legali della società hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, dell'ex Ilva del capoluogo pugliese.Nelle prossime ore sarà il Presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi a disporre ...

Ex Ilva : Delrio - ‘non consentiremo a Mittal di scappare - ha firmato contratto’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Difendere a tutti i costi i posti di lavoro. Va fatto rispettare contratto a Mittal. Cote ha detto che quello dello scudo è un problema facilmente risolvibile, se quello è il problema. Bisogna puntare a esuberi zero o comunque impiegare quegli operai in opere di bonifica”. Lo dice Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a Sky Tg24.“E’ chiaro che la trattativa è una trattativa ...

Ilva - ora è ufficiale : ArcelorMittal deposita in Tribunale il recesso del contratto - addio Italia : Ora è ufficiale, ArcelorMittal ha depositato l'atto di recesso dal contratto di affitto. Con il ricorso, notificato una settimana fa agli ex commissari Ilva, la società, tramite i suoi avvocati, chiede "in via principale, di accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di

Ilva - ArcelorMittal deposita l'atto di recesso : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Ex Ilva - ArcelorMittal agli operai : “Ecco le date per spegnere altoforno 2”. I sindacati : “A noi zero comunicazioni”. Incidente in acciaieria : L’ordine è stato comunicato ai lavoratori dell’altoforno 2: “Ecco il cronoprogramma per lo spegnimento dell’altoforno 2″. ArcelorMittal ha impostato il percorso che porterà alla serrata dell’impianto che, salvo proroghe, dovrà essere portato a produzione zero il 13 dicembre a causa delle prescrizioni della magistratura in seguito alla morte dell’operaio Alessandro Morricella nel 2015 e degli ...

Ex Ilva - sindacati : incendio al reparto due - fiamme altissime all'ArcelorMittal : incendio all'ArcelorMittal, l'ex Ilva di Taranto. I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno denunciato che nel reparto Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico una 'siviera'...

Ex Ilva - ArcelorMittal sempre più lontana/ Premier Conte annuncia "Cantiere Taranto" : Ex Ilva, ArcelorMittal sempre più lontana, di conseguenza il Premier Giuseppe Conte sta lavorando ad un piano B, invocando "Cantiere Taranto"

Ilva - il cantiere Taranto è fermo. Conte non riesce a mettere a punto una controproposta per Mittal : Il cantiere Taranto, per citare la roboante espressione usata da Giuseppe Conte nella conferenza stampa a villa Pamphilj accanto a Angela Merkel, è fermo. Dall’ultimatum di 48 ore lanciato a Mittal sul futuro dello stabilimento ex Ilva sono passati quattro giorni. Non c’è un incontro fissato a palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio, i 5 stelle continuano a dire no allo scudo penale, cioè ...

Ex Ilva - Conte-ArcelorMittal : condizioni/ Norma Renzi su scudo penale inguaia Governo : Ex Ilva, domani il vertice decisivo Conte-ArcelorMittal: le condizioni del premier. Renzi con doppio emendamento sullo scudo penale 'inguaia' il Governo

Ilva - verso il vertice Conte-Mittal : Attesa per le mosse del governo martedì al secondo incontro con Mittal. Da Conte la proposta di uno scudo «soft» e di misure per fronteggiare la crisi del settore se la multinazionale rispetterà i patti. Intanto l’amministrazione straordinaria ricorre al Tribunale di Milano contro il recesso. E se in fabbrica si lavora, l’indotto è in stato agitazione