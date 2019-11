Decine di scuole di Hong Kong sono rimaste chiuse per ragioni di sicurezza

Incendio Avellino - diramato avviso di emergenza : Decine di persone abbandonano le loro case. Domani scuole chiuse in alcuni comuni : decine di persone stanno abbandonando le case rurali nella zona di Pianodardine, ad Avellino, dove si è sviluppato l’Incendio nell’azienda Ics, che produce componenti per le batterie per auto. La prefettura di Avellino, durante la riunione per il coordinamento dei soccorsi ha diramato un avviso di emergenza con un elenco di comuni dove dovranno essere adottate alcune misure di sicurezza, come la chiusura di porte e finestre e il ...