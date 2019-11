D O C è il nuovo album di Zucchero | una speranza | un raggio di sole in questa società

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) Ormai quasi venti anni fa sono stato per la prima volta negli Stati Uniti. Era un viaggio strano, già in partenza, perché io e Cristina Donà dovevamo ripercorrere le tappe springsteeniane che da Freehold, New Jersey portavano fino alla California, per celebrare il ventennale dell'uscita di quel masterpiece di The River. Ovviamente, dovendo fare un coast to coast, in realtà un semi-coast to coast, perché dopo aver toccato Freehold, città natale del Boss e New York, sua città adottiva quando si è trattato di diventare appunto il Boss, passando poi per Atlantic City, Philadelphia, Cleveland, Detroit, Normal, Chicago, Omaha, in Nebraska, abbiamo optato per un più comodo aereo che ci ha portato a Los Angeles, per poi proseguire su su a Big Sur, Carmel e infine San Francisco. Un viaggio anomalo, oggi, perché per farci tutto questo tragitto siamo stati pagati da Gente Viaggi, rivista ormai ...

ilvolo : Ieri on air su @rtl1025 per parlare dei nostri primi 10 anni di carriera, del nuovo album e non solo! Un grazie agl… - ilvolo : ??8 novembre 2019 ?? “THE BEST OF 10 YEARS” il nuovo album, fuori in tutto il mondo. ___________ “10 Years” live 2020… - MarcoMoriniTW : It's a fine line! Esce venerdì 13 dicembre il nuovo (pazzesco) album di Harry Styles -