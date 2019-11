Borse in rialzo Focus su guerra commerciale e trimestrali Spread in area 160

Tokyo chiude in rialzo. Borse Ue : focus su guerra commerciale : Le Borse europee attese volatili. Tokyo chiude in rialzo. Occhi puntati sulle trattative Usa-Cina. In Italia si guarda allo spread BTp-Bund, salito lunedì a 160 punti base: massimo da inizio settembre

Borse : Tokyo - chiusura in lieve rialzo (+0 - 22%) : Le Borse europee, dopo uan giornata positiva ieri, sono attese in ... in apertura. Gli occhi sono sulle trimestrali e sui dati economici.

Borse in rialzo - occhi puntati su Draghi. A Piazza Affari volano St e Saipem : Nel giorno dell’addio di Mario Draghi alla Bce, occhi sugli indici Pmi e sull’andamento dell’economia. Asia positiva. A Milano tengono banco le trimestrali delle 'big': conti migliori delle attese per Stmicroelectronics e Saipem, in giornata arrivano anche i numeri di Mediobanca e Moncler. Bio-On sospesa a tempo indeterminato dalla contrattazioni

Borse - Tokyo in leggero rialzo. BTp Italia al rush finale : Sui mercati continua a tenere banco la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate. In Europa si segnalano la utility spagnola Iberdrola e il colosso francese del lusso Kering

Borse in rialzo. In Europa occhi puntati sull’indice Zew : Ottimismo sull’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana. Restano i dubbi gli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Borse - Tokyo chiude in netto rialzo. In Europa occhi sull’indice Zew : Dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana, gli investitori tornano a concentrarsi sugli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui dazi Usa-Cina : I mercati finanziari si lasciano alle spalle una settimana all’insegna della propensione al rischio caratterizzata da

Borse timide : focus su lavoro Usa. Tokyo chiude in rialzo : Seduta all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo. Dopo il forte scivolone della vigilia, il listino nipponico ha aperto esitante, con il freno a mano tirato anche per effetto di un rafforzamento dello yen contro dollaro

Borse europee previste in rialzo - le asiatiche chiudono positive : Le Borse europee si avviano verso un’apertura in rialzo, sulla scia dell’’intonazione positiva di quelle asiatiche e di Wall Street ieri sera

Borse europee attese in rialzo - speranze sui colloqui Usa-Cina : Spiragli sul fronte della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Borse europee attese in lieve rialzo dai futures

Borse caute rialzo dopo Bce - a Piazza Affari focus sulle banche . Spread sotto 140 : Gli investitori continuano a valutare le misure adottate da Mario Draghi con un misto di favore e scetticismo. Risale l’euro, mentre l’attenzione si sposta sulla Federal Reserve attaccata da Donald Trump.